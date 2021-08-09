周報獨家精選｜碳排放交易 香港準備好嗎？｜運動發展何去何從？

如何助力國家碳排放權交易市場？

7月16日，中國國家碳排放權交易市場正式上線，成為世界上溫室氣體排放量最大的碳市場。外界普遍認為，銳意在2050年前實現碳中和、而且本身是國際金融中心的香港，理應助力國家的碳交易市場。然而，香港似乎未有及早籌劃，所以至今仍然沒能發揮優勢、積極參與其中。

相較於內地已從多年前開始佈局碳市場，香港的碳交易市場發展仍在初步討論階段，現時亦沒有具體的措施推動碳交易體系成形。早在2009年，香港交易所已就香港發展碳排放權交易平台的可行性及核證減排期貨的產品概念進行諮詢，但當時碳交易概念尚新，回應人士指未必是適當時機發展，於是建議擱淺至今……

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香港發展碳交易主要會依照內地的標準，建立具國際性認可的碳信用體系。圖為 7月16日在武漢拍攝的全國碳排放權交易實時信息畫面。（新華社）

從奧運看香港體育政策：四大質變方向

東京奧運為香港帶來了一個難得的喘息空間，讓港人能在過去兩年的政治紛擾及社會動盪以外找到慰藉，更讓我們暫且放下政治立場來重新審視香港的定位及身份價值。可惜的是有個別人士將是次奧運中的無心之失，以泛政治化的手法提升至政治正確的爭論。當中不只反映了意識形態的糾結，也間接帶出了香港運動組織對運動員結構性支持不足等問題。

從奧運發生的種種，我們可以窺探港府政策的一二，驅使我們必須在此反思，應當如何在香港實施能長期落地生根的體育方針及藍圖……

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每逢港隊成員有比賽，都會有大批市民觀賽支持。（資料圖片）

競技場外響雜音： 中國極端民族主義的近憂與遠慮

每逢奧運這種大型國際比賽舉行，都會激發起各國人民的愛國情緒。這次東京奧運亦不例外，中國國內的民族主義情緒再次被激發出來，並形成了一波高潮。

圍繞着中國隊選手的網絡欺凌亦屢見不鮮，且有些贏得金牌的運動員也照樣被自己人批評：獲得乒乓球混雙銀牌的許昕和劉詩雯因輸給日本組合被罵得體無完膚；在羽毛球女單獲得金牌的陳雨菲被批評只靠防守和對手失誤才勝出；羽毛球男雙決賽不敵台灣組合的李俊慧、劉雨辰更被罵「丟人」等等。

「奧運會的確是一個抒發愛國情懷的時刻，這在任何國家都是正常的，但中國需要警惕的是過熱的民族主義和愛國主義情緒為國家的穩定及地區和平安全造成的負面影響。」有專家分析中國這樣的民族主義崛起的能量，甚至超過中國官方的想像……

大陸羽毛球男雙運動員劉羽辰（右）與李俊慧。（中央社）

以上文章錄自第277期《香港01》周報（2021年8月9日）之報道內容。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。