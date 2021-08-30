周報獨家精選｜香港如何助力人民幣國際化

為更好融入國家發展大局，特區政府上周邀請多位國家級專家南下，宣講國家「十四五規劃」的香港機遇，而由中國人民銀行金融研究所所長周誠君主講的「離岸人民幣樞紐」無疑成為此行的亮點之一，可見「人民幣國際化」將是香港金融發展未來五年的首要任務。



香港在人民幣國際化中的重要程度，從離岸人民幣的貨幣代碼就可見一斑——「CNH」的全稱為「Chinese Yuan In Hong Kong」；換言之，只要人民幣一走出國門，無論是由投資者、商人甚至中央銀行持有，它在一定程度上都是「在香港的人民幣」。來到國家「十四五規劃」的開局之年，作為「離岸人民幣樞紐」的香港，也是時候重新檢視在推動人民幣國際化當中的優勢和短板。

《香港01》就此與國家級智庫中國社會科學院金融研究所副所長張明、中國銀行（香港）首席經濟學家鄂志寰、香港金融發展局行政總監區景麟等重量級專家對話，全面梳理香港的離岸人民幣市場發展軌迹，從而深入探究香港應該如何完善「離岸人民幣樞紐」的重要角色，又該如何為「國際金融中心」賦予全新內涵。詳細分析請閱讀以下系列文章：

「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

「起跑」與「調整」 人民幣在港實現「從零到一」

人民幣國際化「再出發」 港應循結算、儲備、計價推進「從1到N」

與國家級金融學者張明對話：人民幣國際新征程 香港重要性不減

來到國家「十四五規劃」的開局之年，作為「離岸人民幣樞紐」的香港，也是時候重新檢視在推動人民幣國際化當中的優勢和短板。（資料圖片）

第280期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

揭開塔利班領導層的面紗

阿富汗局勢在近月成為全球焦點，隨着美軍撤退、總統出逃，塔利班再度執政已成事實。有趣的是，中西輿論對塔利班的態度有很大差別，西方媒體多對其持負面態度；另一方卻針對美國對阿富汗現況的責任及塔利班已「不同以往」。隨着ISIS-K承認於喀布爾國際機場發動自殺式炸彈襲擊，局面似乎變得更為複雜。

到底塔利班仍然是那個讓人聞風喪膽的兇殘恐怖組織，還是已經脫胎換骨成為比較溫和的政權？更深層的問題是，即使塔利班有意走相對溫和的路線，又是否真的能在內部達成一致？

請按此閱讀全文。

到底塔利班仍然是那個讓人聞風喪膽的兇殘恐怖組織，還是已經脫胎換骨成為比較溫和的政權？（資料圖片）

晶片大廠自爆「造假」 deepfake走進商業化時代

以AI製作的「深度偽造」（deepfake）影像一向給予人負面印象，因為這項技術最初是用於移花接木色情片段，或者偽造政治人物製造虛假片段而生。不過，隨着deepfake技術愈加精進，商界似乎亦看到其用途及潛力。最近荷里活男星布斯韋利斯（Bruce Willis）就以deep fake形式參與一個俄羅斯電信商的廣告，就連美國晶片大廠英偉達（NVIDIA）亦公布曾經以deepfake製成的「行政總裁黃仁勳」作演講，更有電視節目以此技術重現逝者的聲音。

然而，deepfake的界限何在？以deepfake創作而成的作品是否欺騙觀眾？當中又有何規範？版權問題如何解決？

請按此閱讀全文。

美國晶片大廠英偉達（NVIDIA）本月中承認，約三個月前網上演講片段中的行政總裁黃仁勳並非真人，而是由人工智能（AI）生成。（資料圖片）

灣區優質生活圈的前提——

破除陸港「中國公民」身份制度差異

香港人到底是「中國公民」還是境外人員？雖說在「一國兩制」之下同樣都是「中國公民」，但港澳居民的法律身份制度始終有別於內地，在工作、就學和生活上仍然面對不少阻礙，也欠缺相關保障。三地固然可以透過更多福利政策進行對接，但歸根究底要面對的，始終是「中國公民」身份制度的差異。

在內地生活的港人，便因這種制度差異面對諸多不便，諸如香港身份證無法貸款、被大企業當成境外人士拒絕招聘等等。然而，陸港「中國公民」身份制度差異還會帶來更多問題，當中包括港人的身份認同與國族意識……

請按此閱讀全文。