大學改革．二｜「綜合型大學」模式主導 院校難以擺脫排名遊戲

踏入9月，莘莘學子準備為新學期努力。上周四（9月2日），英國《泰晤士高等教育特刊》（Times Higher Education）亦為各大學高層頒下成績單，公布2022年大學排名。其中香港共有五所大學榜上有名，名列全球200大的綜合型大學。



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所謂綜合型大學（Comprehensive University）普遍指一所針對廣泛學科研究與教學的大學機構。相對規模較小型的文理學院（Liberal Arts Colleges）、理工、教育學院的模式（Polytechnic College or College of Education），又或純粹着重研究的大學機構（Research Institutions），綜合型大學的發展取向明確地不限於某一個學科或領域範疇，而是傾向多個方面發展。香港的科技大學在1991年成立，並設立社會科學和人文學部，矢志發展成綜合型大學，分別在1994年及1999年完成第一批哲學碩士及博士訓練。

面對市場發展，大學的官僚體系紛紛向政府提倡「綜合型大學」的發展方向。（余俊亮攝）

特首林鄭月娥與多名官員昨天（6日）訪問深圳，出席深港高層會晤暨2021年深港合作會議，與深圳市委書記王偉中等多名深圳官員會面。林鄭指會議結束後兩地將簽署協議，包括落實香港大學與深圳市政府在深圳合作辦學的計劃。港大亦發聲明指校方今與深圳市人民政府簽署合作備忘錄，期望共同建設一所面向世界的一流綜合性研究型大學。

然而，「以綜合型大學作為各所院校的發展目標」是在什麼時空和誰主宰下出現的產物？「綜合型大學」的發展模式令各所本地院校趨同，依從統一的指標（one applies all），這個發展方向又是否符合香港各所院校的發展需要呢？

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《學術寡頭主導的「綜合型大學」發展｜大學改革三之二》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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