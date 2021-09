入行近40年「正式」進軍荷里活　梁朝偉成《尚氣》「秘密武器」？

話題作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)終於上映,港人關注的焦點是入行近四十年「正式」進軍荷里活的影帝梁朝偉,以及Marvel把東方元素融入美式英雄片會否格格不入?

擁有神級演技的梁朝偉早年憑《春光乍洩》、《花樣年華》及《色,戒》揚威國際,外國媒體形容他在《尚氣》的演出精湛,擁有憂鬱的魅力,是Marvel的秘密武器,甚至讚譽他獻出超級英雄電影史上最好的表演。相較之下,飾演男主角「尚氣」的劉思慕卻備受冷落。



外國媒體形容梁朝偉在《尚氣》的演出精湛,甚至讚譽他獻出超級英雄電影史上最好的表演。(電影劇照)

《尚氣》是Marvel的新嘗試,銳意帶來新風,內容上獨立成章,觀眾毋須擔心入場前要熟讀Marvel的宇宙觀,而且演員班底有許多港人熟悉的面孔,如梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊及元華,香港影迷特別有親切感。本片風格近似港產動作片,拍過《一代宗師》的梁朝偉運用「十環」時動作明快俐落,片末壓軸決戰中尚氣的致勝招式更讓人想起《功夫》。

上世紀九十年代周潤發進軍荷里活首作《血仍未冷》的殺手形象面譜化,去年劉亦菲擔綱的《花木蘭》更把古戰場化為西方風格的奇幻舞台。《尚氣》摒棄帶獵奇色彩的亞洲風,將東方美學融入美式英雄片,可說是東西元素合璧的示範作。新作正式將尚氣拉進「復仇者聯盟」的劇情,一眾英雄角色如雷神、黑寡婦、鐵甲奇俠、美國隊長將如何應對新挑戰?新加入的亞洲英雄又將扮演什麼角色?

陳法拉日前公布「一家四口家庭照」,戲中就有對白提及尚氣似媽媽,暗示劉思慕無法承傳梁朝偉的俊朗相貌,令全場觀眾爆笑。(陳法拉IG)

「尚氣」劉思慕(左)及導演Destin Daniel Cretton(右)展露燦爛笑容,「文武」梁朝偉的「萌樣」最搶鏡。(tonyleung_official IG)

