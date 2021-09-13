入行近40年「正式」進軍荷里活　梁朝偉成《尚氣》「秘密武器」？

話題作《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）終於上映，港人關注的焦點是入行近四十年「正式」進軍荷里活的影帝梁朝偉，以及Marvel把東方元素融入美式英雄片會否格格不入？

擁有神級演技的梁朝偉早年憑《春光乍洩》、《花樣年華》及《色，戒》揚威國際，外國媒體形容他在《尚氣》的演出精湛，擁有憂鬱的魅力，是Marvel的秘密武器，甚至讚譽他獻出超級英雄電影史上最好的表演。相較之下，飾演男主角「尚氣」的劉思慕卻備受冷落。



外國媒體形容梁朝偉在《尚氣》的演出精湛，甚至讚譽他獻出超級英雄電影史上最好的表演。（電影劇照）

《尚氣》是Marvel的新嘗試，銳意帶來新風，內容上獨立成章，觀眾毋須擔心入場前要熟讀Marvel的宇宙觀，而且演員班底有許多港人熟悉的面孔，如梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊及元華，香港影迷特別有親切感。本片風格近似港產動作片，拍過《一代宗師》的梁朝偉運用「十環」時動作明快俐落，片末壓軸決戰中尚氣的致勝招式更讓人想起《功夫》。

上世紀九十年代周潤發進軍荷里活首作《血仍未冷》的殺手形象面譜化，去年劉亦菲擔綱的《花木蘭》更把古戰場化為西方風格的奇幻舞台。《尚氣》摒棄帶獵奇色彩的亞洲風，將東方美學融入美式英雄片，可說是東西元素合璧的示範作。新作正式將尚氣拉進「復仇者聯盟」的劇情，一眾英雄角色如雷神、黑寡婦、鐵甲奇俠、美國隊長將如何應對新挑戰？新加入的亞洲英雄又將扮演什麼角色？

陳法拉日前公布「一家四口家庭照」，戲中就有對白提及尚氣似媽媽，暗示劉思慕無法承傳梁朝偉的俊朗相貌，令全場觀眾爆笑。（陳法拉IG）

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「尚氣」劉思慕（左）及導演Destin Daniel Cretton（右）展露燦爛笑容，「文武」梁朝偉的「萌樣」最搶鏡。（tonyleung_official IG）

詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《《尚氣與十環幫傳奇》：東西合璧示範作》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。