競爭帶來進步？粵港澳大灣區面臨的挑戰

自2017年國務院總理李克強在全國人大會議上宣布建立粵港澳大灣區以來，各界人士對之寄望甚殷。全國政協副主席梁振英表示，根據他多年走訪廣東的經驗，他認為港澳與大灣區內地城市發展的最大的問題，是相互間「不知道」問題在哪、潛力在哪，如何去解決等。這些「不知道」是怎麼產生的呢？四年以來，粵港澳大灣區取得一定發展，但相比起全球其他灣區的發展，也存在一些問題與挑戰。



首先是制度不同。早在2018年，粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修便指出：「粵港澳大灣區建設涉及一國、兩制、三個關税區、三種貨幣。無論是國際國內，都沒有可資借鑑的經驗，實際上是具有開創性、探索性的事業。頭緒多、任務重、難度大。」此外，專業認證不能互通、身份制度的差異亦令港人難以融入內地，工作、就學和生活上面對不少阻礙之餘，也欠缺相關保障。

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深圳聚集了不少內地頂尖科技企業。（Getty Images）

其次，區內各城市競爭多於合作。回顧過去三十年，珠三角地區融合已多次試行，但效果未如理想。由於區內衆城市未能協調，各自發展，加上各市部份行業和功能重疊，例如香港、深圳、廣州於物流、貨運、航空等方面競爭，未能順暢地合作。這樣的競爭關係也指向一個更核心的問題：誰是區內的龍頭？

針對上述有可能影響粵港澳大灣區發展的情況，羅文華在文中提供三大建議，意在令向城市的合作更暢順，且互惠互利。

詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《粵港澳大灣區面臨的挑戰》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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