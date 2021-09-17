大學改革．三｜莫淪為Netflix劇集翻版　應謀求積極的管治之道

Netflix劇集《叫她系主任》（The Chair）故事主線環繞一所美國大學垂垂老矣的英文學系，學系中的老教授早已經取得終身教席（tenure），早已經喪失教學研究的興趣和熱誠，卻又佔據了學院內不少有關人事升遷、策略轉型的重要位置。而其中一位年輕學者，儘管被學系主任認為是學系的明日之星，卻又受到學系中老教授的阻攔，最終決定離開。美國為背景的故事會否在香港上演？



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香港的院校主要受學術寡頭所主導，向學術圈頂層的學者傾斜，較少受政府政策和市場影響。而政府在2001年起提出擴大高等教育比例，各院校逐漸以發展成「綜合型大學」為目標進行擴張，並自2000年起進一步跟隨外國高等教育發展趨勢，競逐以外國院校主導的世界排名位置，且取得亮麗成績。

Netflix劇集《叫她系主任》讓人反思現實世界中的大學制度。（《叫她系主任》劇照）

可是，受「國際化、排名、期刊」寡頭壟斷的發展議程所影響，不少成長於香港、在香港院校取得博士學位的年輕學者被海外學者或外國大學的博士畢業生搶佔飯碗，或只可零散地承擔大學裏的教學工作，淪為飄流講師，學術階梯被截斷。即使晉身學院的教學研究位置，脫離香港需要的期刊和排名遊戲仍然佔據了年輕學者大部份的工作時間……

要擺脫現時的困局，大學管理層和教資會必須作出改變……

詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《學院的改革阻力與被截斷的學術階梯｜大學改革三之三》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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