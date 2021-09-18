以自由之名留下恐懼：反恐戰帶給阿富汗人帶來的苦澀與傷痕

美國的二十年反恐戰爭，曾在阿富汗短暫扶持起民主政權，給予當地人民自由空氣，但自由被奪走，其實也是眨眼之間。

上月塔利班進入喀布爾，意味將重奪阿富汗大權。美軍匆忙撤離之際，無數阿富汗平民亦恐懼的想逃離家園，因為他們不知道經過二十年之後，塔利班是不是仍然是那個兇殘的恐怖組織。於是，阿富汗平民急於離開國家的照片成為全球民眾關注的焦點，更有人試圖攀上美軍飛機機翼離開而跌死。然而，二十年阿富汗反恐戰為當地民眾帶來的痛苦與陰霾，絕非只有那些衝擊性畫面。



相關文章：

「我寧願活在（塔利班重新入主後）新政權，也不要像垃圾般被外國人扔來扔去。」43歲阿富汗教師Tabriq在機場外花了五天五夜，既湧不進登機坪，更登不上那些一班接着一班飛離喀布爾的逃命航班。她現在唯一能做的，就只能是觀望在塔利班治下，其生活會怎樣改變。Tabriq很擔心塔利班政權會回到二十年前那麼專制，那麼殘忍。

「美國人侮辱了每個阿富汗人。我來自一個值得尊重的家庭……但在街頭露宿五個晚上後，我覺得我們正在乞求那些根本不尊重婦女和兒童的人。」她向《路透社》記者說。

塔利班掌權後，對女性有識諸多限制，包括要跟男性分開上課及指定穿着。（Getty Images）

政權爭鬥之下，受害的往往只是人民——儘管西方國家以反恐之名進入阿富汗，離開之時，似乎也沒有為當地民眾留下任何免於恐懼的安全感。對Tabriq這些平民百姓來說，無論塔利班或外國人，阿富汗人只是被排除在外的政治犧牲品……

詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《以自由之名留下恐懼：反恐戰帶給阿富汗人的起伏跌宕》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第282期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

當一國兩制進階至「兩制一體」 拷問香港精英如何追上改革節奏

獨家與金融學者巴晴對話：香港人民幣離岸市場的五個疑問

區議員宣誓風聲屢變 政府應說明清楚界線

改革巴士專營權 消弭公共服務商業營運矛盾

習近平口中「前所未有的變革時代」意味着什麼？

西藏和平解放70年：一個遊客眼中的拉薩

美軍頻頻挑釁 習近平拜登通話難改兩國關係轉惡之趨勢

美國人的反恐二十年：從極端恐懼到戰爭疲勞

韓國訂立「反Google壟斷法」應用程式商店改革起跑？