神舟十二號確立太空大國里程碑

神舟十二號三名航天員在刷新中國航天員單次飛行任務太空駐留九十天時長紀錄後，已於上周五（9月17日）順利降落在東風着陸場預定區域，也意味着中國太空站建造階段首次載人飛行任務取得了成功。這是中國成為太空大國的最新里程碑，也是中國大力推進的太空計劃的一部份。



神舟十二號任務量超過前六次中國載人航天的總和，其中包含兩次出艙作業。從官方報道來看，至少已創造了五個歷史首次，包括首次實施載人飛船自主快速交會對接，首次實施繞飛太空站並與太空站徑向交會，首次實現長期在軌停靠，首次具備從不同高度軌道返回着陸場的能力，首次具備天地結合多重保證的應急救援能力等。

神舟十二號航天員乘組平安抵京。（新華社）

根據規劃，中國將在今明兩年接續實施十一次發射任務，其中包括三次太空站艙段發射、四次載人飛船發射、四次貨運飛船發射，將於2022年完成太空站在軌組裝建造，建成國家太空實驗室。10月3日，神舟十三號載人飛船將接續啟航，開始為期183天的太空之旅，新「太空出差三人組」中還將有一名女航天員。

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