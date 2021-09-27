中共高層密集離京　習近平赴西部釋放重要信號？

中國領導層近日頻頻出席公開活動，國家主席習近平、國務院總理李克強、人大委員長栗戰書、中紀委書記趙樂際、國務院副總理韓正等五位中共中央政治局常委，以及國家副主席王岐山、國務院副總理胡春華等皆有安排。

其中，習近平、李克強、王岐山與胡春華四人的行程都與中國西部有關，當中是否釋放決策層加倍重視西部戰略規劃的信號？



習近平在毛澤東雕像前對官員們發表講話。（微博@新華社）

習近平近日前往陝西省榆林、西安視察，李克強則在廣西玉林考察。早於去年習近平已經安排陝西之行，今年再度前赴調研。去年初，習近平先後抵達商洛、安康、西安等地，到訪自然保護區、貧困山區、學校企業，了解生態保護、脱貧攻堅、復工復產等情況。

西部似乎成為了中國領導人的「打卡點」。踏入2021年，習近平幾乎每月都會前往地方考察調研，即使適逢北戴河休假也不例外。據統計，習近平今年考察九次，而且大多是中西部地區。近期李克強、王岐山接連前往廣西，本年初習近平前赴廣西考察，並途經桂林、柳州、南寧三地。

中國當前的主要矛盾是發展不平衡，脱貧攻堅與振興鄉村都是以西部為主要戰場，若要實現「共同富裕」，必須扶持西部發展。目前全球疫情未緩，中國對外開放受阻，更為重視「內循環」，因此土地廣闊、資源豐富的西部地區發展潛力優厚。而且，西部地區是「一帶一路」戰略規劃的前沿高地，擁有獨特的地理優勢。近年中國領導層相當重視西部地區的開發開放，迎來發展風口的西部能否成為重要戰略位置，成為提振經濟的強力驅動？

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《中共高層密集離京 習李皆赴西部釋放什麼信號？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。