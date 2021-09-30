香港電商銷售額急升　大數據如何幫助零售業？

新冠疫情爆發以來，港人的生活與消費習慣巨變，電子商務也隨之急速發展起來。政府統計處數據顯示，截至去年11月，網上銷售在零售業總銷貨價值中的佔比高達9.4%，是歷史最高紀錄；而今年以來，這一佔比從未低於6%。電子商務急速發展，對商家而言既是機遇，也是挑戰，當中的關鍵在於如何利用大數據。



身為香港電子商務總會成員的許文俊經營傳統玩具公司已有三十年，他在2017年成立了一家分公司，嘗試針對香港本地市場進行玩具的線上銷售，取得了不俗的成績。短短數年，他們的線上銷售營業額已佔到了總營業額的15%，而「整個香港的線上銷售佔比也只有8.1%」；Alfred聯合創始人李兆倫也感受到了電子商務的高速增長，而這對於他所經營的自提櫃的發展無疑「是一個很好的趨勢」......

電子商務是如何改變許文俊和李兆倫所在行業的？他們如何將大數據應用到自己的事業中，從而提升競爭力？今次疫情之後，香港的零售業會否徹底洗牌？為什麼大數據可以幫助商戶以至於整個社會提升效率、降低成本？

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《疫情促成新改變 香港電商發展須有新思路》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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