受虐13年終擺脫父親「魔掌」 是誰毀了Britney Spears？

Britney Spears年僅16歲便推出專輯，一曲《…Baby One More Time》唱得街知巷聞，成為「美國甜心」。事業得意之時，卻因前男友Justin Timberlake一句「我與她早就有性關係」與及映射她出軌的歌曲，像她的玉女形象盡毀，之後更因被狗仔隊瘋狂追蹤而開始出現脫序行為，因精神有異而被父親取得「監護權」長達13年，直至上周三（9月29日）法院裁定其父斯皮爾斯（Jamie Spears）監護人身份暫時中止。

Britney Spears稱在被父親「監護」的13年中受盡精神折磨。（資料圖片）

今年初《紐約時代》製作的《Framing Britney Spears》紀錄片播出，引起全球轟動，人民方才知道Britney Spears在這13年間、以至出道以來受過的非人對待，包括被狗仔隊逼瘋剃光頭髮、與及被父親強迫工作及餵藥。這讓人們反思到底是什麼令這位「美國甜心」竟落得如此下場，亦帶出更深層次的詰問：有名有利如Britney Spears，也被逼成為「現代奴隸」長達13年，更一度不知可以要求撤銷父親監護權，那麼美國數以十萬計無名無姓、被強制勞動的成人和兒童，又會是什麼處境呢？

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月4日）《Britney Spears叫停父親監護權 美國最著名現代奴隸向自由邁步》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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