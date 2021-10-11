周報獨家精選｜港深開發新界北 早該於40年前開始？

特首林鄭月娥上周三（10月6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》，當中最受矚目的是涉及三分之一香港土地的「北部都會區」，當局同晚公布《北部都會區發展策略》（下稱《發展策略》）。政圈對此評價相當正面，認為港府總算邁出「進取」的一步；然而，「港深融合」和「發展新界北」這兩大議題其實早於上世紀八十年代已有討論，港深兩地學者更就此提出不少可行性方案，而當年那些方案與今日的構想可謂「異曲同工」。研究港深經濟融合超過四十年的深圳市決策諮詢委員會先行示範區灣區組專家張克科接受《香港01》訪問時便形容，是次規劃其實是「欠債還錢」。



「新界的發展不是『今天』的問題，而是歷史遺留下來的問題。」曾任深圳市科技局副局長，現任深圳市決諮委先行示範區灣區組專家、深港澳科技聯盟顧問的張克科接受《香港01》專訪時形容，「是欠債還錢的問題，是還願的問題，是新界人民跟上社會發展和共同富裕的問題。」

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拉閘限電還是能耗雙控？中國南北電荒的同與不同

拉閘限電眾說紛紜 哪種解釋最接近真相

電力供給難滿足經濟運行需求 加速儲能產業建設是關鍵

皇崗口岸的建設，標誌着深港兩地合作開發新界北的開始。近年，內地正重建皇崗口岸，日後將實行「一地兩檢」。（深圳市口岸辦圖片）

珠海航展解碼網紅殲16D 解放軍破除「心臟病」

因新冠肺炎疫情延遲一年的最新一屆中國珠海航展於9月28日至10月3日登場。縱覽本屆航展，最具網紅屬性的裝備不是殲-20，也不是運-20，而是首度公開的殲-16D電子戰飛機。殲-16D「咆哮狼」的稱呼顯然有意對標美軍電子戰飛機EA-18G「咆哮者」（Growler）。

殲-16是解放軍裝備的第三代半重型多用途戰機，具有載重量大、航程遠、多用途性能強的特點，是空軍正在快速鋪裝的主戰飛機，近來因屢次參與對台繞島巡航而廣受關注。殲-16D是被外界視為與EA-18G不相上下的電子戰飛機，這得益於快速發展的中國電子信息技術與能力。鑑於中國特殊的保密制度，殲-16D是一款既熟悉又神秘的飛機，但他山之石，可以攻玉，外界可從EA-18G的配置與運用來反推殲-16D的性能，這是合理的。

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解放軍空軍首次展示殲-16D電子戰飛機。（美聯社）

與胡恩威對話——香港文化起死回生的關鍵

特首林鄭月娥上周三（10月6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》，當中提出重組政府決策部門，首項就是設立「文化體育及旅遊局」，以推動香港發展成為中外文化藝術交流中心。觀乎特區政府以往對待「文化」的態度，不少人對於改組都存在疑問：這是虛晃一槍的無用擺設，還是回應現實的真實需求？是孤注一擲的大豪賭，還是徹底反省的新開始？《香港01》就此與全國港澳研究會會員、非牟利慈善文化團體「進念二十面體」藝術總監暨行政總裁胡恩威對話，探討當務之急應該如何提升香港軟實力，從而為香港文化發展破局。

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胡恩威認為，如果新設立的文化局仍然只靠搞活動來發展文化而不是發展人，那就等同送香港文化最後一程。（高仲明攝）

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