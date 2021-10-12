政府需把握「五百年一遇機遇」 夥由龍頭企業帶動打造北部都會區

港深專家學者早於1985年已研究透過開發新界北部促進兩地經濟合作，並提出各種方案，可惜回歸後的特區政府並沒有相應舉措，可說是欠了全港市民一大筆「債」。深圳市決諮委先行示範區灣區組專家、深港澳科技聯盟顧問張克科形容，現在提出營建「北部都會區」可說是「欠債還錢」。那麼，應怎樣還？



有別於過往「市場主導」的思維，特區政府必須扮演更為主動、積極的角色，與深圳溝通、合作，例如，在北區的交通基建上，立法會議員劉國勳十分進取，表示應引入深圳的鐵路承辦商，與港鐵競爭。他又指出，科學園是建樓後再找租客，但內地或者其他地方，都是先找了『龍頭企業』落地，批地給企業去建。這種模式成本低、時間快、切合需要，更能以龍頭企業帶動周邊形成上中下游的產業鏈。

發展現代物流業和智慧物流，也需要龍頭企業，圖為葵涌貨櫃碼頭。（歐嘉樂攝）

香港中文大學地理與資源管理學系教授沈建法則表示，香港對於在北部發展物流業早有共識，當中必須要有龍頭企業研發新技術，例如提供物流技術平台，使其他企業可利用物流平台所提供的信息來安排服務……

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