與社科院馬勇對話：辛亥革命為何如此重要？

辛亥革命110周年紀念日的到來對當下的中國具有特殊意義，不僅在於中共在上周六（10月9日）召開最高規格的紀念大會，還在於前不久的台灣國民黨主席選舉，本屬台灣主流意識之外的「異類」參選人張亞中讓「兩岸統一」的論述在島內颳起了一股「旋風」。與民進黨避談辛亥革命，甚至淡化「雙十」色彩的做法相比，張亞中明確提出辛亥革命與孫中山思想是兩岸最大的公約數。



10月9日，紀念辛亥革命110周年大會在北京人民大會堂舉行，習近平在大會上發表講話。（路透社）

而在大陸這一邊，中國最高領導人習近平在上周六紀念大會的講話中再次將辛亥革命納入「中華民族偉大復興」的論述體系，並直接喊話「分裂國家的人從來沒有好下場」，無疑讓中共對辛亥革命的紀念不止於話語權的爭奪，更對今天愈發緊繃的台海現實賦予了明確的指向意義。在學術上，中國大陸近些年對辛亥革命的研究也一直存在多向度的探索。《香港01》記者近日專訪了中國社會科學院近代史研究所研究員、博士生導師馬勇，就辛亥革命的性質、特點、精神遺產等方面的問題展開對話。

詳細內容請閱讀第286期《香港01》電子周報（2021年10月11日）《對話社科院馬勇：北京高規格紀念 辛亥革命為何如此重要？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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