訪劏房察民情｜中聯辦一個親民舉動，特區政府卻無法「抄襲」

中聯辦在十一國慶前後大規模落區，動員超過八成人員探訪18區基層住戶，整合了6,347條意見、訴求和建議，中聯辦主任駱惠寧指示「每一條都不放過」，並向港府提交500項待辦事項清單。中聯辦今次落區行動，可說是前所未見，政界歸納出三大訊息。

中聯辦總動員探訪，大有「督促」特區政府施政意味，並示範了收集民意方式；中共在港活動趨高調，亦宣示其管治權。



今次中聯辦明確表示落區考察將會是長期行動，政界認為既是向特區政府「親身示範」如何收集民意，亦是督促特區官員做好民情收集工作。（梁鵬威攝）

特區高官在十一國慶期間亦有全體落區，本來可顯示特區政府聆聽民意，然而，中聯辦一個舉動，卻是特區政府無法「抄襲」。十一落區後，中聯辦副主任盧新寧向傳媒總結行程，提供多個統計數字，包括探訪了979間劏房、公屋、過渡性房屋、居民和中小商戶，探訪了3,985名市民，收集了6,347條意見、訴求和建議。其後有報道指，中聯辦整合了500項待辦事項清單，已提交給特區政府。

如此巨細無遺地整合落區數據，並發表階段性民意收集結果，是過去特區政府一直沒有做的事情。然而，對於內地官員來說，這些卻是「基本動作」。過往特區官員落區收到意見後，往往沒有整合並對外公布，難以讓市民覺得「反映意見有用、政府官員有聽」，這點特區政府需要改進。誠如特首林鄭月娥表示，具體政策落實、執行仍是特區政府，倘若要由中聯辦不斷落區「轉交意見」，特區政府其實更責無旁貸。

詳細內容請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《中聯辦落區傳達三大訊息 港府收集民意能力待提升》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。