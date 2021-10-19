軟實力．二｜設「文化體育及旅遊局」方向正確 日後如何定位？

對於設立「文化、體育及旅遊局」，坊間反應正面，認為此舉有助更好地統籌文體發展，打破政出多門的弊端。然而，本港的文化發展停滯不前，很大程度在於資源分配不平等，政府不是沒有資助，但資助大部分流入官方舉辦的活動，變相打壓了民間團體的發展。

香港大學文學院人文學院藝術學系系主任及副教授官綺雲接受《香港01》訪問時就提到，雖然樂見愈來愈多年輕人從事藝術工作，「但是很明顯地，香港藝術家缺少藝術資助。」



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香港大學文學院人文學院藝術學系副教授官綺雲指出，香港藝術家缺少政府資助。（盧翊銘攝）

官綺雲提到今年在芬蘭辦的「喂！拜拜你條尾」藝術展，「在國外做主場展覽是需要很大的花銷的，shiping（搬運費用）是非常貴的，帶大件的作品出去很可能要面臨預算超支的問題，financial support（資金支持）是很需要的。」而在香港從事藝術，若做些個人的展覽還算容易，但如果想進一步發展，提升展覽層級，面對的困難就大得多，因為香港藝術家往往無法獨立負擔，「但是國外的藝術家是不需要想這件事的，因為他們的資金支援通常非常充足。」

詳細內容請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《香港需要怎樣的「文化體育及旅遊局」？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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