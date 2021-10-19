阿富汗現人道災難 西方與塔利班合作救援等於承認對方？

阿富汗冬季臨近，加上本年旱災、疫情、政權更替等衝擊，聯合國開發計劃署（UNDP）的研究顯示，如果沒有進一步外來援助，到來年年中，阿富汗可能有高達97%人陷入貧窮線下。上周二（10月12日），G20召開特別領袖會議，集中討論阿富汗人道危機。歐盟承諾提供十億歐元用於人道援助和幫助鄰國接濟難民外，此外，各國都承認了在人道援助當中塔利班的參與無可避免。



阿富汗目前面臨着天災人禍，本年相繼受到旱災及疫情打擊，再加上政權交替，國內經濟出現嚴重問題，糧食價格上升令不少家庭連溫飽都無法保持。此外，來自塔利班敵對組織ISIS-K的連串恐怖襲擊，更令阿富汗的情況雪上加霜。

10月初，塔利班重開政府護照簽發部門，引來大批尋求離開阿富汗的民眾前來申辦護照。（美聯社）

幫助阿富汗最直接的方法，可能是讓美國和國際社會解除對塔利班的制裁，特別是讓塔利班可利用阿富汗政府在外約值90億美元的資產——這正是中方對G20各國的呼籲。然而，阿富汗內部人權狀況與女性權益毫無改善：有女性法官曾判處數以百計對女性施虐的男罪犯有罪，然而塔利班入主之後，那些罪犯獲釋，這一些女法官亦受到這群罪犯的死亡威脅而要四處逃命。再者，基於塔利班支持恐怖活動，西方國家似乎並無理由解除制裁……

詳細內容請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《阿富汗人道救援可助西方與塔利班「破冰」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第287期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

擺脫盲目西化 建立特區主體 重塑香港文化軟實力

本土VS國際 西九不應淪為翻版西方文化場

公屋興建緩慢 不能只問罪房委會

蔡英文新版「兩國論」暗潮洶湧 親手力推台海「地動山搖」

為何沒有中國，我們這個危機年代就沒有解方

疫情、航運堵塞、中國限電：全球供應鏈混亂難解

雙面陳峰：從冒險家到階下囚