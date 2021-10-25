【周報獨家精選】打擊假新聞之餘 如何平衡國家安全與網絡自由？

網絡虛假資訊氾濫，世界各地都在設法規管。有些主張讓網絡平台自行管理，有些則認為應該由政府統一規範；有些希望採取「事後懲罰」的形式要求發布平台刪除違法內容，有些則極力推崇「事前限制」的審查措施，要將所有有害資訊撲殺於萌芽之中。特首林鄭月娥已經授權政務司司長李家超統籌「打擊假新聞」的立法工作，相信有關規管實在無可避免。那麼，在「一國兩制」之下的香港，應該怎樣平衡「國家安全」和「表達自由」，又需要制訂怎樣的《假資訊法》？



無可否認，處理假新聞氾濫問題最直接的手段是「事前限制」，即政府透過立法或行政手段要求網絡服務提供者限制發布任何有害訊息。不過，這種做法往往被自由主義者批評「破壞網絡自由」，擔心當由官方完全主導網絡空間，長遠或會導致思想同質化，並不利於思想的多元化和言論的多樣性。

然而，在非自由主義者的眼中，放任資訊散播卻是政府不負責任、自欺欺人的藉口，不但無法防範於未然，甚至往往導致社會走向不堪設想……

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香港恒生大學傳播學院助理教授胡欣立認為，應該以「意圖」來區分「假新聞」。（受訪者提供）

活牛如奢侈品 政府莫視為等閒

本地新鮮牛肉的批發價和零售價再度攀升，市民、食肆和肉販叫苦連天，大嘆鮮牛已成奢侈品。獨家代理內地供港活牛的五豐行遭一些人批評操控價格，亦有聲音指這是政府不引入競爭的結果。活牛加價引起爭議在香港並非首次上演，消委會過去支持開放活牛市場，港府甚至曾與國家商務部洽談。後來港府一方面拒絕建議，一方面又沒有監察市況，任由批發價飊升，才有今天的局面。現在，市民和肉販重提開放市場訴求，政府實應正視……

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五豐行有限公司公布，10月21日起提高活牛批發價。 （資料圖片）

核融合研發競賽升溫 「人造太陽」發電不再是夢？

2021年聯合國氣候變化大會（COP26）下周將於蘇格蘭格拉斯哥展開，舉行前夕國際原子能機構（IAEA）發表報告，重申各國必須考慮核能。一直被戲稱為「永遠還要三十年」的核融合（nuclear fusion）技術，近月來在一些實驗中取得進展，也開始得到私人投資者青睞，將來是否有望走進主流？

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COP26即將在蘇格蘭格拉斯哥舉行，國際原子能機構主張，各國的能源及氣候政策必須考慮核能。（Getty Images）

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