陳同佳赴台自首無期 責任在特區政府還是民進黨？

陳同佳於2018年於台灣旅遊期間殺害女友潘曉穎後棄屍，及後潛逃回港，最終因洗黑錢入獄。事件觸發港府修訂《逃犯條例》，引發出反修例風波，社會撕裂至今仍未癒合。已於2019年出獄的陳同佳，至今仍未赴台灣自首。案中死者潘曉穎母親日前邀請陳同佳、牧師管浩鳴、保安局局長鄧炳強、民建聯議員李慧琼及周浩鼎等人在政府總部外「公開對質」，逐一炮轟上述各人「冇膽」出來見面及幫助她。不過，陳同佳案的死結，其實是由台方種下。



死者潘曉穎母親日前舉行記者會。（資料圖片）

管浩鳴反擊潘母，他向傳媒公開一份陳同佳代表律師的刑事陳報狀，當中提到台灣律師去年10月曾與陸委會指定「單一窗口」，即內政部刑事警察局鄭富禎股長聯繫，表明陳同佳希望盡速赴台自首，起初雙方會面融洽，已觸及申辦簽證、乘坐班機等細節，但之後情況急轉直下，陳同佳律師在那期間七次以電話與鄭股長聯繫，惟內政部卻對外否認陳同佳接洽過「單一窗口」。其後台方更要求當事人不用再打電話與窗口聯絡，顯示台方在接收陳同佳一事上態度反覆。

事實上，過去兩年，台方一直要求以「司法互助」方式解決事件，稱必須由台、港政府先談好，才有陳同佳赴台入境問題，這無疑是對了結案件製造重大政治障礙……

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《陳同佳案死結在於玩弄政治的民進黨》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第288期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

網絡虛假資訊氾濫 社會是時候嚴肅應對

陳同佳案了結以年計 死結在於玩弄政治的民進黨

活牛如奢侈品 政府莫視為等閒

中共探索超越西方的民主模式 展開話語權爭奪

歐盟正在推動印太戰略自主

貨幣體系百年變局 香港如何把握先機？

「60後」官員密集上位成主力 中共省級黨代會10月啟幕

核融合研發競賽升溫 「人造太陽」發電不再是夢？