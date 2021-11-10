地區管治．三｜提供渠道參與社區建設　恢復青年對體制的信心

經歷過2019年的社會騷亂後，不少人詰問香港的青年怎麼了？我們必須強調，香港的青年絕非洪水猛獸，對這片土地的愛固然不能成為胡作非為的藉口，但我們也不能無視青年的怨氣與怒氣，有相當大程度根源於香港的深層次社會矛盾。因此，正視青年政策在港的落實，為年輕人提供一線天，讓他們能參與在自身社區的建設之中，才能真正助香港青年「撥亂反正」。



《施政報告》提出將民政事務局改編成「青年及地區事務局」。（廖雁雄攝）

現時有不少政界中人相信皆在反思，如何「重整」青年政策。但制定青年政策不是一個機械化的過程，更不能單純由上而下，以單純行政主導的施壓作引子。我們需要給予青年足夠由基層做起的實戰經驗。要解決香港深層次矛盾，不能不正視年輕人對體制的質疑及反感，而要恢復年輕人對體制的信心，我們首先要為他們提供合理平台及渠道，讓他們可以編寫及撰述自己的發展願景，與管治者分享他們對香港未來想像的意見。

在此前提下，最近一份《施政報告》提出將民政事務局改編成「青年及地區事務局」，實為一個明智而重要的舉動，值得一讚。但形式歸形式，管治還是要看結果的。除了應時刻掌握及回應民情演變，按《施政報告》所建議改組後的「青年及地區事務局」各區專員 ，除了有必要維繫與區議員的正面來往，更必須爭取將年輕人——包括對制度及政府有所質疑、反對、排斥的人士——納入體制以內，透過地區諮詢委員會及官民合作的項目，讓更多的年輕人能對體制產生歸屬感，也能從中親身體會到管治過程中的種種困難......

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石中堅

一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌



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