上月底社交網絡巨擘Facebook正式改名Meta，以重新定位未來優先發展元宇宙（metaverse）。元宇宙在過去一年成為最具話題的未來科技及投資概念之一，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckberg）近月來也多少透露對元宇宙的願景。



在Facebook Connect年度開發者大會片段中，Meta行政總裁朱克伯格透過AR眼鏡，在元宇宙中與東京奧運女子個人花劍金牌得主Lee Kiefer上劍擊課。（Meta）

據朱克伯格介紹，現在這一代互聯網，我們只是望着電腦或手機螢幕，而元宇宙將可具有「存在感」，令人「置身於體驗之中」，在虛擬世界的互動更自然，體驗更深刻。Meta在Facebook Connect上展示了一些想像，例如以完全虛擬的化身（avatar）與他人聊天、玩遊戲、開會、社交；又或者是戴上AR眼鏡後的虛實結合體驗，身在遠方的朋友可以全息影象與你一起看演唱會和下棋，朱克格伯也可與本季奧運金牌得主Lee Kiefer上一堂劍擊課。

改名消息一出，引起不少政客、學者及媒體反感。近年Facebook已多番陷於濫用用戶私隱、助長仇恨言論及假新聞散播等醜聞。批評者質疑，Facebook未有積極回應其現存種種問題，改名Meta和吹噓一個未來虛擬宇宙願景，不過是試圖轉移視線，或淡化已經惡名昭彰的Facebook品牌。另一方面，Meta的元宇宙具體可以如何實現，如何做到朱克伯格所說的具備存在感，也是一大问题。

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只不過，Facebook改名，真的是為了轉移視線嗎？Facebook的負面形象早已深入民心，美國政府針對這些科技巨企的反壟斷和監管行動也不會因其改名就停下腳步，因此，Facebook進軍元宇宙的真正原因（或最重要原因）或許不在於此，而是意在發掘手機之後的下一個運算平台，搶佔下一輪互聯網革命的先機。

接下來的問題是，到底Meta如何實現這下一階段的互聯網？進軍元宇宙又會否令Meta陷入更大的信任與道德危機？

【同場加映】Meta元宇宙遠程協作辦公平台Horizon Workrooms（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【同場加映】Meta元宇宙社交平台Horizon（點圖放大瀏覽👇👇👇）

詳細分析請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《Facebook改名Meta部署元宇宙 範式轉移還是逃避醜聞？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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