RCEP明年1月生效　香港如何把握市場開放機遇？

東盟秘書處早前發布通知，宣布文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等六個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳洲等四個非東盟成員國已向東盟秘書長正式提交核准書，達到《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）生效門檻。根據協定規定，RCEP將於明年1月1日起對上述10國率先生效。



東盟是中國的最大貿易夥伴。今年首十個月，中國與東盟貿易總值增長20.4%，佔中國外貿總值的14.4%。圖為福建省廈門市東渡港。（中新社）

RCEP廢除成員國間包括汽車零件與農產品在內的貿易關稅，其中九成以上產品會實行零關稅政策，也包括保護知識產權與電子商務在內的相關規則。

RCEP全面生效實施後，將帶動全球近三分之一的經濟體量形成統一的超大規模市場，促進亞太區經濟，同時亦有利人民幣國際化。據中國人民銀行《2021人民幣國際化報告》，中國與東盟間人民幣跨境收付金額合計為4.15萬億元，按年增長72.2%，佔期內人民幣跨境收付總額的14.6%，較2019年提高2.4個百分點。隨着RCEP開始生效，人民幣在區內貿易的使用量和地位相信會進一步提高。

作為首屈一指的離岸人民幣樞紐，RCEP的生效為香港帶來了什麼機遇？香港又應如何把握RCEP帶來的紅利？

詳細分析請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《RCEP生效利好東盟貿易 香港應趁勢擴大人民幣資金池》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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