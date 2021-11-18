李澤厚「吃飯哲學」 引發八十年代青年共鳴

移居美國多年的中國當代著名哲學家、思想家李澤厚，於11月2日在美國科羅拉多逝世，享年91歲。上世紀八十年代，李澤厚曾深刻影響中國一代知識人。他的作品《中國古代思想史論》、《中國近代思想史論》、《中國現代思想史論》、《批判哲學的批判》和《美的歷程》，在當時影響巨大，至今依然有啟發意義。



李澤厚早在上世紀七十年代初就提出「吃飯哲學」，認為人活着首先得吃飯，這是其他一切精神生活的前提。這個看似淺顯的道理，現時的人們不覺得多麼稀奇，卻是文革後一代青年人的苦海明燈，也與當時中國高層所倡導的「思想解放」、「解放和發展生產力」產生共鳴，李澤厚一時被青年奉為精神導師。

《批判哲學的批判》書影。（資料圖片）

李澤厚說，在吃飯問題這一點上，他和鄧小平是「一致的」。 二人對整個國家經濟、政治、社會、文化的改革看法的一致。比如，李澤厚不贊成激烈的革命，而是堅持循序漸進的改革。他認為經濟是前提，中國要先發展現代經濟，然後循序漸進地改革社會結構和價值觀念，以及政治民主。這與他的哲學立場密不可分……

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