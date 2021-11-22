過去一年，中國電商巨頭阿里巴巴先後遭遇了多次「黑天鵝」，包括螞蟻金服首次公開招股（IPO）臨門一腳被叫停、創紀錄的反壟斷罰單、季報首次虧損，而在今年「雙11」促銷中交出了5,403億元人民幣的漂亮成績單後，阿里剛剛公布的財報，又讓投資人經歷了驚魂一日！



天貓在今年「雙11」促銷中交出了5,403億元人民幣的漂亮成績單。（美聯社）

上周四（11月18日）晚，阿里巴巴公布2021年9月30日止季度業績，期內經調整純利為285億元人民幣，按年下降39%，遠遜市場預期。此外，阿里管理層主動下調2022財年的增長目標，將先前預期按年增長約29.5%，下調至按年增長20%至23%。

雖然投資人對於阿里的業績表現已經有心理預期，但是這份財報就像一個「炸彈」，依然讓投資人瘋狂賣出，市場反應之大，甚至超過了今年5月阿里財報首次季度虧損，當時阿里美股股價不過跌6%，這次則是大跌逾10%，市值單日蒸發逾400億美元。

在阿里美股大跌之後，阿里港股也低開低走，至今已連跌四日，失守140元關口，至今日（11月22日）中午收市報138.9元，距離10月5日創下的歷史低點132港元僅是一步之遙。如果以阿里港股在2020年10月30日創下的309.4元高點來計算，一年時間的跌幅高達55%。

對於阿里的業績表現，阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇解釋：「阿里是中國零售商業的最大市場主體，阿里的業績表現某種程度就是市場大局的表現。」然而，同樣是經營電商業務，京東的業績卻好於市場預期，股價逆市上漲，並獲大行野村背書，上調目標價24%至456元。

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在阿里這份數據普遍不及預期的財報中，到底透露出什麼端倪，讓投資者如此失望？當下的股價是否已反映最壞的情況？

詳細分析請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《阿里股價回到三年前 財報讓投資者感到絕望？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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