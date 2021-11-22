「第三份歷史決議」最重要的是面向未來

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚認為近日中共推出的第三份歷史決議雖然是總結百年的重大成就和歷史經驗，但最終的目的還是面向未來。



「在改革開放啟動之後，中國主要是以經濟建設為中心實現高速的經濟增長，目前則轉向了更加綜合性和可持續的發展模式和階段。在這樣一個大的轉型過程中，中國需要的是什麼？不是製造新的問題和爭論，而是凝聚共識，為轉型提供新的動力。」決議整體上是肯定中共的成就的。顧清揚指出，中共汲取了蘇共後期不斷在思想方面搖擺，總是對前任進行猛烈的否定，令人對其失去信心。如果總是不斷對前任進行抨擊或糾錯，就說明這個黨有問題，老是出錯，還怎麼團結大眾？

中共透過歷史決議總結過去，為的是面向未來。圖為舉行十九屆六中全會的京西賓館。（美聯社）

台灣中山大學、佛光大學名譽教授姜新立以黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）的「正反合」來系統概括毛鄧習三個不同時代的三份歷史決議。具體來說，「前面兩份決議的性質，從辯證邏輯上來看，毛澤東時代的歷史決議，是從『正』的方面來看中共發展，犧牲很大，最後把國民黨給壓下去。第二份鄧小平時代的歷史決議，是從『反』的方面，把建國之後所出現一系列錯誤『撥亂反正』。今天習近平時代通過最新的第三份歷史決議的性質，懂得黑格爾哲學的就知道一定是『合』，正加反就是合。因為其既肯定了毛，又肯定了鄧；既把前面兩份決議的正反所出現的問題做總結，又從合的角度來看問題，把中共這100年的發展做個大總合。」

他又坦言：「習近平的歷史任務是在二十大之後統一台灣。」

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