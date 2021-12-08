少數族裔．政策｜澳洲新加坡情況更複雜 如何有效推動共融？

澳洲曾經是充滿種族主義政策的國家，以往更曾實施反亞洲移民的種族政策，只允許白人移民流入。然而時至今日，當局努力推動種族間文化交流及身份認同，幫助不同族裔共融；另一邊廂，截至2020年6月，新加坡總人口大約超過569萬人，外籍非常住人口已經達到165萬人。在總人口中，華裔佔76.2%，馬來裔佔15%，印度裔佔7.4%，而歐亞混血人口和其他族群佔1.4%。無論從國籍還是種族來看，新加坡都是一個人口「大熔爐」。

這兩個國家，到底如何有效推動政策達至社會共融？



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香港應向國際學習怎樣的多元種族共融政策？

在香港，少數族裔是「看不見的他者」，而種種促進社會共融的政策或基礎設施，仍未能消除以自我為中心的優越感，去掉「非我族類」的濾鏡，將「他者」變成「我們」。以語言為例，香港很多少數族裔因為中文不好而面對很多困難與不公，但教育政策卻一直未有顧及這一方面的問題，當他們出社會工作時，亦時不時因不諳中文碰壁。

澳洲新加坡語言教育及政策見多元

澳洲聯邦制定國家統一課程綱要，便於各州有全國性的統一參考標準。澳洲的語言課程針對幼兒園到十年級學生進行（相當於香港的中四），便於學生從小培養語言技巧和應用能力。此外，當局特別設有第二語言課程，確保學生有學習其他語言的機會。

而新加坡種族複雜，不似香港和澳洲這般相對「單一」，不同種族使用的語言更是複雜。政府將英語、華語、馬來語、淡米爾語並列為官方語言，以降低語言的複雜性，並表示對各族群語言的平等對待……

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《香港應向國際學習怎樣的多元種族共融政策？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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