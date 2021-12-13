周報獨家精選｜「民主峰會」的包裝之下 美國真正目的是什麼?

三十年前的12月，蘇聯解體，可謂民主發展的分水嶺。三十年後的這個月，美國召開民主峰會，可以說是又一個分水嶺。



2021年12月，全球百餘個政府官員和各跨國、民間組織代表在美國總統的組織下齊聚網絡論壇，憂慮「人權被侵犯」者有之，高喊「民主危機」。最後，在拜登「希望」與「協作」的呼聲中，這場規模之大數十年未見的「民主峰會」隨之作結。

然而，當與會者都難以感到振奮之時，場外的全球觀察人士，就更是不留顏面地以一篇篇評論表示不屑及諷刺。《時代》雜誌點評其「虛偽至極」（Height of Hypocrisy），《外交事務》預料其「可能適得其反」，Politico稱「民主有難，而拜登的論壇於事無補」，《金融時報》編輯部稱「美國需要在民主問題上以身作則」……

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美國民主峰會或成為歷史分水嶺

「全過程民主」劍指美國 中共發起意識形態反攻

民主峰會：幌子之下的警示與契機

2021年12月9日，美國總統拜登拜登在華盛頓白宮為民主峰會開幕式發表講話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken，右）在一旁觀看。（AP）

回歸法援初心 反思制度改革

法律援助制度是世界上大多數國家所普遍採用的一種司法救濟制度，《聯合國關於在刑事司法系統中獲得法律援助機會的原則和準則》中指出，「法律援助是以法治為依據的公平、人道和高效的刑事司法系統的一個基本要件。」它對實現社會公義起到至關重要的作用，而法援制度發展的過程，也昭示了香港法治的發展進程。

對受助人來說，法援是免費或低價的法律服務，而只有完善的法治是遠遠不夠的，更需要有相應的制度來支撐，法援制度在這個過程中應運而生。然而，法律援助在實施過程中，逐漸出現了關於法律服務是否被濫用的爭論。

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香港法援制度已有五十年歷史。圖為特首林鄭月娥參加法援署五十周年巡迴展覽暨開幕典禮。（余俊亮攝）

投票率高低爭拗「錯重點」

立法會選舉下周日（12月19日）舉行，港府高官連日高調宣傳，港鐵、專營巴士、電車等破天荒提供免費乘車，部份公共圖書館甚至暫停開放方便市民投票，外界視之為政府「谷票」手段。

作為改制後的首場立法會選舉，投票率高低成為一大關注點，原因可能包括傳統民主派不參選、選舉競爭不及以往激烈等，近月不少資深建制人士均預測投票率可能低於三成，彷彿這場選舉最大看頭就是投票率，但這無疑是忽略了「完善選舉制度」的重點是提升治理效能，選舉過後，如何達致良政善治才是關鍵。

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立法會選舉換屆選舉將於12月19日舉行，政府宣傳鋪天蓋地。（路透社）

兩岸和平的願景還能維持多久？

受疫情影響，由國台辦和福建政府主辦的海峽論壇從9月一路延到12月。在海峽論壇開始之前，台灣陸委會表明態度：海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，「歷年來藉由活動拉攏及分化台灣，宣傳對台統戰成果」。這令今年的海峽論壇籠罩着濃厚的政治陰霾。

這並非台灣政府第一次對大陸的海峽論壇發出嚴肅警告。2020年，台灣政府同樣祭出警示，呼籲民眾及民間團體不要輕易參加，甚至表示政府已經完成「國安法」修法，民眾別輕易觸法。

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海峽論壇與會者都希望盡量不要談政治，以免被誤解。（中新社）

政府應該開始為社會福利負上責任

社會福利署上周三（12月8日）去信各間受資助社會服務機構，表示將於下個財政年度實施《財政預算案》公布的節流計劃。局方指，過去一年，由於受疫情打擊，造成經濟下行，因此要通過節流去加強公共財政紀律，而政府投放於社會福利的經常開支由2017-18年度的653億元，大幅上升62％至2021-22年度的1,057億元預算，成為了公共開支中最龐大的政策範疇，佔整體公共開支約兩成。

除了不能避免的項目，包括綜援及長生津等，社署轄下接受整筆撥款或傳統撥款資助模式的非政府社福機構，在2022/23年度可取得的經常開支撥款將減少1%。削減1%的撥款看似影響不大，但為什麼業界前線的反對聲音卻呼聲四起？

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政府應正視社福界的訴求，並承擔更多責任。（李澤彤攝）

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