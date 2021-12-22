華燈初上｜夜訪「台灣銀座」　媽媽桑見證風月場變遷

Netflix上月推出台劇《華燈初上》（Light the Night），以台灣「日式夜總會」為舞台，描繪上世紀八十年代的風月場所的浮生百態，黑幫、男公關、媽媽桑、陪酒小姐、夜店賓客等人物立體鮮活，引發兩岸觀影熱潮。



《華燈初上》熱播之際，「條通生活」成為熱搜，當地推出「條通導覽團」，帶領民眾走訪紙醉金迷的夜世界，揭開「條通」文化的神秘面紗。



台北林森北路一帶的「條通」商圈，近半世紀以來見證經濟起落。上世紀五十年代，美蘇冷戰劇烈，美軍顧問團進駐台灣，條通湧現大量酒吧、舞廳，住宅區成為供美軍流連的「不夜城」；七十年代美軍撤出，日本經濟起飛，條通改頭換面，湧現大量日本料理店，以及供日商駐員娛樂的酒店、酒吧。最繁榮時期，曾有上百家日式酒店在此營業，堪稱「台版銀座」。九十年代末，日本經濟泡沫化，來台日商鋭減，條通的日式酒店紛紛熄燈。如今雖尚餘十多家營業，卻已不復過往繁華。

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《華燈初上》在籌拍過程中邀請曾為條通小姐、如今是媽媽桑的席耶娜擔任條通文化顧問。席耶娜回憶，過往的日式酒店小姐，並非只是純粹陪酒，會學習日語、花道、哥爾夫球及應酬禮儀，而且每天都留意日本新聞及政經報道。她坦言沒入行前也有許多「誤會」，以為必須賣身陪客，其實條通的日式酒店仿照日本「銀座模式」，全店為開放式空間、不設包廂，小姐輪桌與客人聊天、喝酒唱歌，「親密互動頂多是牽手、或將手放在客人大腿上，連親嘴都不行。」

條通夜色裏，客人與小姐互為光影。觥籌交錯間，情慾也替資本主義服務。日式酒店的文化，更像「欲擒故縱」的權謀互動……

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《華燈初上夜訪「台灣銀座」 一探風塵下的性情中人》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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