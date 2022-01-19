美國通脹高企　聯儲局由鴿轉鷹　加密貨幣好景不再？

過去五年，全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）升幅達到驚人的4,300%，自2020年秋美國聯儲局量化寬鬆（QE）放水以來，充足的資本和流動性更是在加密貨幣圈掀起了前所未見的瘋狂，即便是2021年美股的牛市也得相形見絀。

然而，如此瘋狂的加密貨幣近期處於鮮有的頹勢當中。3萬億美元、2.2萬億美元、1.9萬億美元，這是全球加密貨幣在去年11月、今年1月初和上周的總市值。加密貨幣對流動性和市場情緒極度敏感，加密貨幣的走低是市場對聯儲局貨幣政策轉向的提前反應。



景順（Invesco）策略分析師Paul Jackson預計，比特幣將在10月底會跌至3.4萬至3.7萬美元的水平，甚至可能在年內跌破3萬美元。（Invesco）

2021年，比特幣一度升到6.8萬美元的高位，如今已跌至4.2萬美元的水平。美國資產管理公司景順（Invesco）策略分析師Paul Jackson表示，市場過去數年對比特幣的「金融狂熱」令他想起1929年的「大崩盤」，根據過往經驗，他預計比特幣將在10月底會跌至3.4萬至3.7萬美元的水平，甚至可能在年內跌破3萬美元。

美股、加密貨幣乃至由此延伸出來的非同質化代幣（NFT）等，都是建立於市面資本充沛的前提之上。而今聯儲局無論依據任何數據和任何對美國經濟的評估，都到了需要「關上閥門」的時刻，各界也都普遍認為聯儲局3月縮表加息勢在必行。不過，聯儲局是否真的會如市場預期的那樣在今年加速收緊貨幣政策？這對11月將舉行的中期選舉又會有什麼影響？

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《從加密貨幣市場看聯儲局「3月窗口期」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第300期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

央行數字貨幣成冬奧焦點 香港金融如何備戰科技革命？

重組政策局方案的利與弊

疫苗氣泡擴大 政府須確保順利執行

從西安與深圳、上海、天津差異 看人民需要什麼樣的防疫

「派對門」或成最後一根稻草 約翰遜相位難保

「童樂居」驚變「虐童居」的背後 香港社會出了問題

勝利者的報償——托卡耶夫的哈薩克正在啟動

豬心移植人體首獲成功 異種移植可成器官輪候出路？