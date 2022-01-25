反腐進入新常態 首月已有三高官落馬

隨着反腐專題片《零容忍》的播出，以及中共第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議在北京召開，內地的反腐工作再度成為關注焦點。中共十八大以來，反腐這根弦一直繃得很緊，不少高官接連下馬。分析指出，通過反腐和從嚴治黨實現自我革命，並非中共的短期目標，而是其長期執政興國的根本政治方略之一，也被視為跳出中國數千年以來治亂興衰的歷史周期率的關鍵路徑。



「反腐永遠在路上」，不僅是中共一貫的政治宣示，更是中國正在經歷的客觀現實。截至截稿日期，2022年1月已經有三位副部級高官落馬。1月8日，中紀委國家監委官網發布消息，西藏自治區政府副主席張永澤，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，被紀律審查和監察調查。1月14日，廣西自治區政府副主席劉宏武因同樣原因被查。

1月18日，中共第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議在北京召開。（新華社）

中共十八大以來，反腐這根弦一直繃得很緊，力度世所罕見，當時習近平與時任中紀委書記王岐山掀起反腐風暴，正國級領導人周永康、副國級領導人郭伯雄、徐才厚、令計劃、孫政才等一眾高官被查處判刑，彰顯了中共堅定反腐的決心。

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《反腐永遠在路上 中共誓言自我革命》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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