香港40萬「下游長者」貧病交逼 安享晚年只是奢望？

在資源分配極為不公的香港，「健康不平等」的問題頗為嚴重，但一般人都不以為然；而在這樣的框架之下，「長壽」就不是件好事了。正如世界衞生組織在1997年的《世界健康報告》所指：「單純的壽命增加並不意味生命質量的提高，健康壽命比壽命更重要。」中大健康公平研究所副所長、公共衞生專家鍾一諾也說，人的健康不是只看數字，質素也很重要。



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因為社會資源不足，生活的社區環境、家庭環境也不好，窮人容易有更多的被剝奪感、不平衡的心理。（Getty）

根據政府統計處數據，2020年香港65歲以上就業長者佔比達到總勞動力的12.1％。從數據和經濟發展水平來看，沒有人會懷疑香港不是富裕而又長壽的社會。可實際的城市景象卻是，不少長者退休後仍然步履闌珊地拾紙皮，年逾七十還要在餐廳打兩份工捱十幾個鐘……「單靠積蓄加上強積金，根本難以維持退休後的生活，」香港民意研究所副行政總裁鍾劍華無奈道，以65歲作為退休年齡來算，仍有20年要過，「這幾萬元如何保證生活質素？」

日本作家藤田孝典在《下游老人》一書中，將無法維持基本生活水平，而不得不過着底層生活的長者定義為「下游老人」。他們沒有足夠的儲蓄，也沒有健康的食物，付不起醫療費用，得不到充足的醫療護理，長期忍受慢性病的折磨，住在破舊的房子裏。無獨有偶，在缺乏「全民退休保障制度」之下的香港，同樣有大量「下游老人」—目前大約有39.1萬人被界定為「貧窮長者」，逾70歲以上更佔27.9萬人，他們的生活質素同樣好不到哪去，更可能要面對「孤獨死」的淒涼晚景……

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《健康不平等之下 長壽是種「懲罰」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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