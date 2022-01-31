中美貨幣政策分化　人民幣匯價衝高只是曇花一現？

近期，人民幣的強勢表現超乎市場預期。上周一（1月24日）盤中，離岸人民幣兌美元匯率錄得6.3252，創下近四年來新高。此前，多數分析認為，隨着中美貨幣政策開始轉向，中美利差將逐漸收窄，使美元資產的收益水平更具吸引力，從而引導部份對利率敏感的國際資本從中國流向美國，推動人民幣相對美元貶值。然而，2021年12月以來，中美利差確實縮小了50個基點左右，但是人民幣仍然十分堅挺，保持着升值勢頭。



人民幣為何如此強勢？這既有中國經濟基本面持續向好的因素，也受益於農曆新年前企業結匯意願較強的季節性因素。

一方面，自2020年5月以來，中國率先控制住了疫情，實現了復工復產，經濟穩定恢復，成為了該年度全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。2021年下半年以來，中國出口保持強勁，貿易順差不斷走闊，國際資金也在持續流入。因此，自2020年5月底，人民幣兌美元匯率始終處於上升通道，累計漲幅超過10%。此外，農曆新年逼近，企業一般需要再假期前支付員工薪金、獎金等，所以結匯意願較強，這也是近期匯率進一步走強的關鍵因素。

不過，踏入2022年，隨着全球經濟復蘇更加均衡，中國經濟不再一枝獨秀，再加上美國聯儲局收緊貨幣政策，美元可能階段性走強，中美利差受窄，人民幣匯率仍會持續走強嗎？

詳細分析請閱讀第302期《香港01》電子周報（2022年1月31日）《人民幣匯價創近四年新高 升勢會否延續？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。