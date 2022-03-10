俄烏戰爭｜外資湧入避險　人民幣逆勢走強

俄烏地緣衝突加劇，美國聯儲局加息在即，大量資金正從新興市場回流美國，美元指數近月逐步爬升，表現強勢。在此背景下，人民幣對美元匯率仍維持相對強勁，早前更一度逼近6.30的關口，創近四年新高。分析指，目前國際金融市場大幅波動，全球經濟發展面臨諸多挑戰，得益於中國穩定的社會發展環境、持續向好的經濟基本面，以及較高的資產回報率，人民幣資產日益受到國際投資者青睞，推動匯率走高。



中國率先控制住疫情，過去兩年經濟表現一枝獨秀。圖為工人在車間生產線上。（新華社）

2月底地緣政治風險升級以來，人民幣儼然成為少數在美元指數強勢下表現堅挺的貨幣。上月底至今，人民幣兌美元匯率一直維持在6.31至6.34的區間，3月1日在岸人民幣匯率中間價更逼近6.30的關口，報6.3014。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析指，近期人民幣匯率持續上漲、突破多個關口主要是受避險情緒驅動。他表示，人民幣兼具流動性、安全性和盈利性，隨着國際外匯市場波動加大，相關資產受到避險資金青睞。

此外，中國外貿延續高景氣度，也對人民幣匯率形成支撐。數據顯示，今年前兩個月，中國貿易順差達到1,159.5億美元，按年升19.5%；而隨着全球部份大宗商品與原材料再度出現供應緊張狀況，導致全球供應鏈再遇波折，未來一段時間全球訂單或將持續湧入中國，進一步推高外貿景氣度。

人民幣匯率堅挺也令外界關注人民幣國際化的進程。《日經中文網》近日有篇評論文章指出，人民幣在國際儲備和跨境支付中的使用份額不斷增加，而西方對俄羅斯的金融制裁，或會令後者加快接入中國的人民幣跨境支付系統（CIPS），從而加快人民幣國際化的進程。

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