退休保障最大爭議 在於「全民」還是「非全民」

全民退休保障其實早在港英政府末年已經進入公眾視野，引發社會對此激烈討論，然而因為分歧過大，最後宣布放棄。2012年特首選舉期間，時任候選人梁振英提出要在短中長期研究改善退休保障和社會保障，坊間普遍也把梁振英的說法理解成為「全民退休保障」承諾。然而時至今日，全民退保一直只聞樓梯響，政府雖也發起多次討論，可惜結果都是官商民三方「雞同鴨講」。



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2013年，時任政務司司長、兼任扶貧委員會主席的林鄭月娥大張旗鼓委託周永新研究退休保障；至2014年，周永新團隊發布《香港退休保障的未來發展》研究報告，提出全民老年金方案，但事後被林鄭月娥質疑團隊忽視此方案對公共財政的壓力。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華至今仍記得，林鄭月娥甚至在同一早上接連在兩檔不同的電台節目批評周永新不懂公共政策、不懂公共財政：「既然特意邀請了周教授做研究，就要尊重別人。不然還邀請來研究什麼呢？」

隨着本港人口老化問題日積顯著，政府必須下定決心推行全民退保，讓退休長者可以有尊嚴地安享晚年。（資料圖片／林振東攝）

在新冠肺炎第五波疫情嚴重的今天，過半死亡人數來自全面失守的安老院舍，由此揭示的安老政策和退休保障的結構性問題也表露無遺，連特首林鄭月娥也終於懂得說，待疫情過後需要重新檢視「日後在香港這個作為全球人口最長壽地區之一而令我們引以為傲的地方，如何讓年邁和已屆晚年的長者能在安全和健康的環境中生活，這值得全社會共同反思，以更好地照顧香港的長者」。

在付出了慘烈代價之後，「全民退保」是否終有望被提上日程？鍾劍華對此不甚樂觀……

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