扭轉市場悲觀預期　政策需釋放清晰信號

無論內地A股還是港股，年初至今的下跌行情都令投資者極度鬱悶。這種走勢固然受到了愈發波譎雲詭的外圍環境所影響，但也確乎是中國經濟形勢轉差的反映。中央經濟工作會議在去年底就提出，中國經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，在這種情況下要做到「穩中求進」，釋放清晰的政策信號、加大財政支持力度、激發市場的主體活力就顯得尤為重要。



事實上，中國經濟宏觀基本面良好，沒有太大問題，之所以會出現經濟下行，短期原因主要是信心不足的現象比較突出。特別是去年以來，產業政策密集出台，不確定性增加，對經濟造成較大衝擊。民營企業家們缺乏安全感，不敢投資、不願投資。股民或許會發現，港股便是從那時起開始反覆向下。

新華社在下午1時發布消息，市場為之一振。（網站截圖）

進入2022年，俄烏衝突加劇、陸港兩地疫情升溫，內地經濟雖未受到即時影響，但民眾對未來的預期明顯進一步弱化。本月初，國務院總理李克強在今年的政府工作報告上一再提到「穩」字，也從側面顯示出中國經濟面臨的嚴峻挑戰。在這種時候，釋放清晰的政策信號、激發市場主體的信心就顯得尤為重要。

「有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。」國務院金融穩定發展委員會今日（16日）召開的專題會議，或許就是對扭轉當前悲觀預期的一次嘗試。這場會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，對近期市場關注的相關問題都作出了切中肯絮的回應。

例如在宏觀經濟運行方面，會議指出貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長；關於房地產企業，會議認為要及時研究和提出有力有效的防范化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施；至於上周遭受重創的中概股，會議表示目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府將繼續支持各類企業到境外上市；針對平台經濟治理，會議提到有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力；最後是香港金融市場穩定問題，會議指出內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

詳細內容請閱讀第308期《香港01》電子周報（2022年3月14日）《弱預期下 政府工作報告過於保守》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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