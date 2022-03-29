中概股歷股災月　阿里估值低迷 出兩招回應

今年3月，中概股上演一場股災，阿里巴巴（9988）股價刷回港上市以來新低。不過在估值低迷之時，坐擁現金及短期投資額超過700億美元的阿里，決定再一次加碼回購股份，將回購計劃增至250億美元，回購規模不但高達現時市值的十分之一，而且更創出史上最高的中概股回購紀錄。



截至今年3月，單偉建旗下太盟集團管理的資本規模逾500億美元。（Getty Images）

除了真金白銀回購股份，阿里在人事任命方面亦有新動作，委任了私募基金太盟（PAG）舵手單偉建出任新獨立董事，同時成為集團審計委員會成員。分析認為，現時中概股在美國上市的最大難題，是源於監管機構的賬目審計壓力加劇，本月有五間中國企業遭美國證交會（SEC）納入「預定除牌名單」。單氏縱橫財金界數十載，先後任職世界銀行、摩根大通等，投資界人脈網強大，有望增強外資對阿里企業管治的信心，協調在美國上市面對的審計問題。

有「中國私募之王」、「亞洲最精明投資家」美譽的單偉建是太盟投資集團（PAG）董事長兼首席執行官，管理的資本規模超過500億美元。這次阿里邀單偉建出任獨董，到底有何盤算？

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《中概股歷股災月 阿里擲250億美元史上最大回購計劃》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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