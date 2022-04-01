奧斯卡餘波｜榮膺「最佳電影」，《心之旋律》為何爭議聲不絕？

今屆奧斯卡頒獎禮落下帷幕，來賓掌聲不及一搧巴掌掀起全晚高潮，韋．史密夫（Will Smith）在鎂光燈下成為奧斯卡與頒獎禮的「男主角」，其他得獎名單悄然失色。

奧斯卡「花生」背後，《心之旋律》（CODA）緣何榮膺「最佳電影」的爭議聲不絕，資深影迷都為珍甘比茵的《犬山記》抱憾，感慨曲高和寡的藝術電影失落「小金人」。當眾口交譽的《Drive My Car》被視為實至名歸的「最佳國際電影」（前稱最佳外語片），「最佳電影」有何定義？當中背負什麼使命？



近年奧斯卡的影響力與號召力黯然失色，一記清脆的耳光反而成為討論焦點，可說是頒獎禮的一記反諷與警號。（美聯社）

電影頒獎禮從來都是一門牽涉遊說、拉票的博弈，如同總統競選，選委投票有時也是意識形態之爭。奧斯卡自有其算計，「最佳電影」往往代表了美國宣揚的普世價值，近年的得獎作品如《浪跡天地》、《綠簿旅友》、《月亮喜歡藍》正是對不同族群議題的回應。

不少評論認為《心之旋律》因平權題材而踏上奧斯卡紅地氈與頒獎台，平情而論，《心之旋律》在電影語言與藝術價值上稍遜，但放下奧斯卡「最佳電影」的包袱與光環，它並不是一齣照本宣科的平權作品，並非將弱勢社群放在他者的位置觀察，而是以平視的角度講述家庭與愛。見微知著，它在細節與人物塑造方面，讓我們認識聾啞人士的不同面向。電影好比容器，《心之旋律》盛載了聽障人士與其子女的內在體驗與情感，它的世界觀是開闊的，故事沒有強行將失能圓滿填補，正如生命中許多缺失是無法一一彌補。

「我們是演員，不是聽障演員。」電影《心之旋律》中三位聾人角色由聽障人士擔綱，飾演爸爸Frank Rossi的賽高素（Troy Kotsur）展現優秀的演員魅力，成為首位榮獲奧斯卡提名及奪獎的聽障男演員。《心之旋律》英文片名「CODA」意即「聾人的孩子」（Child of Deaf Adults），電影中少女露比出身於聾人家庭，父母、哥哥均為聾人，她是家中唯一的健聽孩子。露比自小成為家人的耳朵及嘴巴，代家人聆聽及發聲，為家庭築起與外界溝通的橋樑。

《心之旋律》去年在辛丹斯電影節首映大獲好評，旋即以破紀錄的2,500萬美元天價售予獨具慧眼的串流平台AppleTV+。能夠讓觀眾投入其中的重要因素是《心之旋律》的聽障人士及CODA都有七情六慾，電影並非角色刻板、劇情枯燥的平權作品。不同角色有其偏執，有時橫蠻任性，有時縱情恣欲。戲中帥氣的哥哥愛用Tinder結識女生，粗獷硬朗的爸爸舞動手語時粗言穢語橫飛。片首爸爸因職業病求診，醫生促他禁慾兩周，他即時反應是：「怎麼可能？根本做不到！」

露比與父母的溝通像友輩，當母親流露感傷與自責，她會調侃「不要耿耿於懷因聽障而無法當好媽媽，因為你有無數的缺點，足以成為一位不稱職的母親」。諺語「蘋果落地，離樹不遠」，以樹與果比喻親緣。現實中，果子散落莊園，孩子流散他方，背離父母期望，外闖踏上征途。少女露比的選擇沒有回應父母的期待，留守家庭漁業，而是追隨夢想，報考音樂學院。她從小與家人共同進退，一切都以家族為中心，但加入合唱團、以攻讀音樂學院為目標後，她人生第一次擁有獨自完成的夢想。

音樂是露比抒發情感的出口，情緒起伏的慰藉。清晨時份，露比都會與家人在船上捕撈漁穫。露比每天面對波瀾起伏的海洋哼歌，聽眾只有她自己，家人從不知悉她有天籟之音。當媽媽得悉她參加合唱團，頓感失落：「假若我失明，你想做畫家？」露比媽媽向女兒剖白，自小在靜謐世界成長，甚至祈願女兒是聾人，她害怕與孩子失去共同語言。也許這也是每位聽障父母的心聲，恐懼孩子在健聽世界漸行漸遠。

語言是露比與家人無法踰越的樊籬，即使音樂會的聽眾如何陶醉於其歌聲，她的家人仍無法橫渡其中。弔詭的是，當合唱團老師問露比為何喜歡唱歌，要她形容唱歌的感覺，露比遲疑起來，無法言說，最終略帶羞澀，以肢體動作轉述。拋開語言束縛，她以靈巧的姿勢表達出宛如在空中倘佯的自在愜意。

《心之旋律》是一個有關差異之苦的故事，家族的愛既是力量，亦是羈絆。編導以平視角度道出社會的歧異，睿智中不失幽默。這個家庭不是分崩離析，當兒子與女兒因捕魚工作遭壓榨而吵嘴，父親一針見血直陳，與其內訌，不如合力對抗欺壓底層的商家與官僚。來自基層的父親從不粉飾話語，他面對議會主席面無懼色，以手語連環炮轟，道出世代捕魚背景，強調不會放棄出海，寧願親自經營合作社，爭取合理漁穫報酬。爭取公平公正待遇與社會公義，在不同社群並無二致。

電影提及打動聽眾不是靠悅耳的嗓音，而是到底有什麼想向別人訴說。《心之旋律》摘下「小金人」，當然並不是憑藉高深的電影技藝。電影有數幕觸動人心的演唱，音樂會後父親悵然若失，請女兒再度為他獻唱，女兒面對面引吭高歌，洋溢自信與熱情，父親情不自禁將手按在女兒頸項，感受喉嚨震動，臆想嗓音響徹耳畔。那是一份遺憾，也是一份自豪。父親在家門前遙望天際，感慨最美的夜空是在海上仰望繁星。對於父輩、祖輩皆以捕魚為業的他來說，海洋是認識世界、觀察世界的窗口。對露比而言，音樂為生命賦予旋律，是她接通世界的出口。聽障的父親在片中唯一一句對白是低沉地嚷出：「GO!」當中蘊含了許多深意。

蘋果落地，羈絆仍在，《心之旋律》訴說了我們心中都有一塊柔軟之地，無關失能與健全，那就是情感的律動。世局紛亂，煙硝未息，如何克服來自時代與自身的磨難是一個宏大的課題，電影是時代的記錄，未知下屆奧斯卡會成就一部怎樣的電影？

《心之旋律》榮膺奧斯卡「最佳電影」，觀眾高舉雙手打出「鼓掌」手語。（美聯社）

《心之旋律》改編自法國電影《閃亮的歌聲》（下圖），在原創性上或有不足，但兩齣電影在情節背景上有所不同。原著有較深刻的政治議題，以務農為生的家庭眼見鄉郊迎來高度經濟發展，聽障爸爸決心競選市長打破困局。《心之旋律》則改寫為家庭世代以捕魚為業，出海捕魚的底層遭官商的「無形之手」壓榨與剝削，聽障爸爸決心建立直銷渠道，以去中心化的方式推翻壟斷市場。值得留意，兩齣作品選角取態迥異，原作起用健全演員扮演聾啞人士，《心之旋律》則由三位聽障者飾演CODA的家人。



【提名奧斯卡「玄機」】「隱藏」村上春樹 成就電影經典

同為改編，為何《第一爐香》劣評如潮《Drive My Car》享譽國際？

奧斯卡2022最佳電影 心之旋律 免費睇｜3大方法0蚊訂閱 Apple TV+