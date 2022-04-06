「蔚小理」財報比拼：蔚來準備燒錢　小鵬銷量稱冠　理想接近盈利

在港上市的中國造車新勢力蔚來、理想、小鵬日前剛披露2021年全年財報，這也意味着「蔚小理」交出了一份成績單，從數據中可以看出中國新能源汽車的強大增長動力。將來誰會成為中國汽車市場中的「華為」和「小米」，從2021年的財報中也能看出一些端倪。



「蔚小理」要追趕特斯拉將是2022年的最大挑戰，也是最重要的機會。

如果把「蔚小理」看成是造車新勢力的第一梯隊，每家在2021年的年銷量均接近10萬輛，三大品牌加起來為28萬輛，與特斯拉（Tesla）的差距也在縮小，正在等待IPO的哪吒、零跑等公司作為第二梯隊，銷量上也在不斷發力，把「蔚小理」當作超越的目標。

成立於2014年的蔚來汽車是中國造車新勢力的老大哥，不僅造車最早、上市最早，其營收也一直遙遙領先，在2021年蔚來營收以361.36億元排名第一；理想汽車以270.1億元營收排名第二，小鵬汽車以209.88億元營收排名第三。在新車交付量上，過去都是蔚來長期領跑，最終小鵬交付量以98,155輛、259%的增速排名第一。

「蔚小理」想在新能源汽車市場跑出，必然要加大研發投入，否則就失去了跟特斯拉競爭的資格。正如蔚來創始人李斌表示，希望蔚來能夠在2024年實現盈利，也就是兩年之後才會以盈利為目標，目前仍是「燒錢」階段。

從2021年銷量來看，只算單一品牌，「蔚小理」年銷量近10萬台的成績，按年增幅都領先於特斯拉，但是在絕對銷量方面，距離特斯拉在中國市場的銷量成績32萬台，仍有極大的差距。更不用說特斯拉在2021年全球銷量超過90萬台，這對於已經佈局海外市場的「蔚小理」來說，既是現實挑戰，也是必須努力追趕的目標。如果考慮到特斯拉柏林工廠已經順利投產，其在上海工廠的產能將逐步傾斜於中國市場，那麼對於「蔚小理」如何追趕特斯拉這頭龐然大物，依然是2022年的最大挑戰。

蔚來創始人李斌表示，兩年後才想盈利目標，目前還是「燒錢」階段。

詳細內容請閱讀第311期《香港01》電子周報（2022年4月4日）《「蔚小理」財報大比拼：小鵬銷量稱冠 理想接近盈利》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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