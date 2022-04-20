【中國經濟】穩增長需宏觀政策進一步發力

2022年，中國經濟平穩開局不到兩個月，即遭Omicron變種病毒迎頭痛擊，俄烏戰爭也令外圍形勢更加複雜，經濟下行的壓力明顯加大。4月18日，內地公布第一季經濟數據，在疫情造成的社會經濟活動停滯下，首季GDP仍按年增長4.8%，略勝預期，但不及全年增長目標5.5%。政府政策後續如何發力，值得關注。



國家統計局4月18日發布了第一季度宏觀經濟數據，GDP按年增長4.8%，高於市場預期的4.2%。不過，疫情導致消費端受到明顯衝擊，3月消費品零售總額同比下降3.5%，是2020年8月以來首次負增長。另外，首季固定投資增速減慢至9.3%，房地產開發投資增速進一步放緩至0.7%，創兩年新低。

國務院總理李克強表示，當前國際國內環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰。（新華社）

事實上，為了扭轉經濟下滑趨勢，拯救市場信心，內地政府近期已出台多項刺激政策，包括下調存款準備金率、減稅降費、延期還款、增加投資等。

考慮到內地疫情仍未受控，經濟面臨的「供給衝擊、需求收縮、預期減弱」三重壓力有所強化，在穩增長的導向下，政府政策在第二季度相信會進一步發力。

中國人民銀行決定於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。（新華社）

紅塔證券研究所所長、首席經濟學家李奇霖分析，目前中國人民銀行的政策重心在「寬信用」上，而在降準等政策落地後，可以關注20日的LPR利率報價是否會下調。同時，他預計央行會繼續保持流動性合理充裕，助力政府債、城投債的發行融資。

財政政策方面，李奇霖認為內地政府會在基建投資上繼續發力，推動盡早形成實物工作量，托底經濟；其次，促進消費的政策舉措也會是政策重點。

詳細內容請閱讀第313期《香港01》電子周報（2022年4月18日）《刺激政策密集出台 中國第二季經濟數據有望好轉》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。