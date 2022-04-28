3月以來中國經濟疲軟 央行放水以外有何招數？

2022年第一季度中國經濟的整體表現並不差。中國國家統計局上周一（4月18日）發布的數據顯示，2022年第一季度國內生產總值（GDP）按不變價格計算按年增長4.8%，超出了市場普遍預期的4.5%左右。



然而，第一季度的經濟增長情況並不能充分反映當前中國經濟所面臨的壓力。事實上，1、2月經濟的較快增長掩蓋了3月經濟的疲軟。3月以來，新冠肺炎疫情肆虐中國多個省份，國際地緣政治局勢不斷惡化，大宗商品價格居高不下，中國經濟也因此陷入困境。

新一輪疫情爆發後，中國人民銀行加快了貨幣寬鬆步伐。（視覺中國）

從3月經濟的表現來看，疫情是中國經濟增長最大的「攔路虎」，或將導致第二季度繼續探底。對於中國經濟而言，此輪疫情衝擊的深度和廣度可能將超過2020年的水平。考慮到疫情防控形勢的複雜，本輪疫情對經濟的衝擊勢必將延續至5月，第二季度中國經濟也將因此承壓。可以說，如果中國政府要實現今年5.5%左右的經濟增長目標，就必須採取更多提振經濟的措施。

事實上，為了刺激經濟，中國人民銀行在疫情爆發後已經連續多次加碼貨幣政策，央行「放水」的效果亦十分明顯。然而，貨幣政策不是萬能的，由於市場流動性已經十分充裕，人民銀行「放水」對經濟的刺激作用正在邊際遞減……

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《中國第二季度經濟承壓 央行僅僅「放水」還不夠》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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