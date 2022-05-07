陳貝兒領五人團隊攀山涉水 以香港人精神拍出《無窮之路》

2021年4月25日，國家宣布脫貧攻堅取得勝利，在八年的時間裏，全國832個貧困村縣，近一億村民實現全面脫貧。在快速脫貧的背後，卻是一些西方媒體對中國提前十年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標存有質疑。陳貝兒說：「作為一個媒體人，真的不可以只看人家的報道就信以為真，我要親身去看、去聽。」



就這樣，陳貝兒接下《無窮之路》這檔節目，「想讓觀眾都知道現在國家的發展，以及脫貧後當地村民生活上的變化。」有別於以往扶貧紀錄片，《無窮之路》中沒有複雜的拍攝手法，沒有高級的拍攝器材，更沒有龐大的製作團隊，甚至還要陳貝兒自己拿着Go Pro去爬天梯、坐溜索。她分享拍攝過程時解釋：「我沒把自己當成一個主持人，更像是一個旅者，通過我用心去感受當地人的生活，聽聽他們的故事，真實地還原當地的面貌。」

為了解「懸崖村」居民集體搬遷的心情，畏高的陳貝兒親身上陣，兩次攀爬鋼梯。（資料圖片）

被問及整個拍攝過程中印象最深的地方，陳貝兒毫不猶豫地回答：「懸崖村」阿土列爾村。這是位於四川涼山彜族自治州海拔1,500多米高山上的一個貧困村，從前若想進村，唯一辦法只有透過藤梯攀爬接近1,000米陡峭懸崖； 2016年，政府出資將藤梯改成2,556級鋼梯，至此「懸崖村」終於不再與世隔絕；到2020年，政府通過精準扶貧措施，讓數十戶貧困村民從土房遷到安置區的樓房、從走鋼梯變為走樓梯。為了切身體會村民為何集體搬遷，陳貝兒親身上陣，兩次攀爬鋼梯，「我能真的感覺到他們心理上面，從絕望到充滿希望的感覺，感受到他們對未來的信心。」

村民們面對生活和困難的積極態度給了陳貝兒新的啟發，而這檔節目也要把敢闖敢拼、不畏艱難的「香港獅子山精神」傳達給各地觀眾，「（團隊）五個人可以拍出一個讓大家有共鳴感的節目，我覺得是因為我們都秉持着香港人的精神，肯搏肯捱，不怕辛苦。」

陳貝兒在香港出生、加拿大長大，投身傳媒行業將近二十年的時間，但大都集中在採訪荷里活明星和世界冠軍，「貧困」二字離她很遙遠，觀眾也很難把這位娛樂新聞主播和嚴肅扶貧紀錄片聯繫起來……

詳細內容請閱讀第315期《香港01》電子周報（2022年5月3日）《感動中國2021年度人物陳貝兒：從香港出發，說好國家無窮之路》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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