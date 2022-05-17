第四條過海鐵路終通車 如何以規劃促進社會公平？

隨着東鐵綫過海段於星期日（5月15日）通車，提出已廿載的沙中綫總算大致完成，亦標誌着香港實現了第四條過海鐵路。值得留意的是，它在原初規劃中應該是香港的第二條過海鐵路，只是因為種種原因，由最初提出到如今通車竟花上足足五十二年。



特區政府在1999年完成了《第三次整體運輸研究》，及在翌年發表《鐵路發展策略2000》，再次提出發展東九龍綫，並且連接過海，「提供一條策略性鐵路走廊，以紓緩東鐵、配合東南九龍的發展，以及提高過海鐵路線的載客量。」

經歷長達五十二年，這個過海鐵路總算落成，但走線可謂面目全非。（資料圖片）

惟後來的發展，大家都知道。先是2002年九鐵中標沙中綫工程，走線跟《策略2000》的建議大致一樣，在何文田或機利士路之間選擇了前者，經紅磡過海走會展、金鐘抵達中環西，而且線段北接大圍的馬鞍山綫，擴大了潛在過海客的對象範圍。然後因為地鐵公司不配合在金鐘站的轉車安排，政府及九鐵改為研究由東鐵過海。再之後就是兩鐵在2006年達成合併共識，沙中綫方案亦通過修改，成為了如今的模樣——原東九龍綫改為在紅磡連接西鐵綫，成為全長56公里、共27個車站的屯馬綫，東鐵綫則在紅磡過海，經會展抵達金鐘，中環西站束之高閣。

經歷長達五十二年，這個過海鐵路總算落成，但走線可謂面目全非。《策略2000》曾謂要「紓緩東鐵、配合東南九龍的發展」，如今過海段由東鐵綫延長，肯定不會分流東鐵乘客，能否配合東南九龍的需要亦都存疑。

其實，過海鐵路不只要起分流作用，紓緩現有線段的承受量，更應該有助於平衡發展佈局，令經濟活動不會過度集中……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《五十二年磨一劍——第四條過海鐵路》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第317期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

走出中環價值 重建世道人心 讓社會科學推動香港社會轉型

香港政治人才庫仍然有待完善

俄烏衝突下的「台海冒險」：美國的好大喜功與自毀焦

退出世界大學排名 中國高校的挑戰才剛剛開始

尹錫悦上台後會引發東北亞政治大地震嗎？

獨角獸批量消失對中國有什麼警示？

疫中疫：英美長新冠治療難求

昔日網民稱契媽 不足兩年淪「阿木」 Cathie Wood最擔憂的是？

LUNA幣值幾近歸零 是時候監管穩定幣了？