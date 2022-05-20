藝術產業資源錯配 如何發揮「文化軟實力」？

「文化要有好的發展，需要專家來主導，要讓真正懂得藝術，珍惜藝術的人來主導。」胡恩威去年接受《香港01》專訪時全面剖析香港從昔日文化翹楚淪為今日吊車尾的原因，其一在於香港文藝資源主導者不是真正的行家，不像內地那樣由專家領導，也不似美國有大量民間基金出資，「香港卻是用公家錢，一班權貴者做主席。」而由於這些權貴向來只懂盲目追求西方標準，結果，中西合璧就成了削足適履地與西方並肩。



上游文化決策缺乏專業人士的參與，下游的自由身藝術從業者同樣被政府所漠視。受新冠病毒疫情影響，本地眾多表演場地「封館」多時，藝術工作者舉步維艱，藝術發展局先在2020年1月推出一次性500萬元「藝文界支援計劃」供旗下資助團體申請，可見明顯傾斜向支援藝術機構而非藝術創作人員。

能否成功打造「中國香港」文化新名片，則要看港府未來如何破局，真正讓香港融通中外。（資料圖片）

整個行業的資源錯配，歸根究柢在於特區政府向來忽視「文化軟實力」的公共屬性及其塑造社會價值的重大意義，所以放任商業競爭模式主導文藝發展走向，使其成為上流階層的奢侈玩意。這種文化定位的思維由來已久，主要受港英殖民時期毫不重視永續發展、一味追求經濟至上的管治模式影響，導致香港向來以經濟、致富、全球化等作為社會進步的衡量指標，漠視文化藝術發展，漸漸失卻專屬於「中國香港」的文化主體性……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《重視文化軟實力建設 打造「中國香港」文化主場》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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