科技女股神Cathie Wood 不足兩年便從神壇墮下？

憑重倉特斯拉（Tesla）賺得盆滿缽滿，一戰成名，曾令網民紛尊稱「契媽」的方舟基金（ARK Invest）創辦人「木頭姐」Cathie Wood（伍德），再度面臨考驗。今年聯儲局掀開加息序幕後，伍德旗下基金面對新一輪跌浪，旗艦基金ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) 價格較一年多前高位累挫高達80%，持倉股一度全軍盡墨。昔日的科技股女股神，不足兩年間淪為網民的一聲「阿木」，眼下她最大的擔憂是什麼呢？



在新一輪美股急跌風暴中，木頭姐的旗艦基金ARK Innovation ETF（美股代號：ARKK）的跌勢再下一城，股價一度跌至35元美元水平，令今年至今跌幅超越50%，已近乎重返2020年4月新冠疫情環球爆發時的低位，反映兩年過去持有者的回報打回原形。現價和一年多前，即是2021年2月時股價高位162元比較，累計跌幅高達80%。

過去五年間ARKK價格表現（ARKK網頁）

ARKK一向是專注投資受惠於「巔覆性創新」產品及服務的企業，涵蓋「基因革命」、「工業革新」、「次世代互聯網」及「金融科技革新」範疇，為什麼股價跌勢會如此劇烈？納指今年錄得逾20%的跌幅，不過，若買入ARKK這隻昔日的科技股基金王者，今年卻要面對逾50%的虧損，跑輸大市一倍之多。

翻開ARKK的核心持倉股一看，現時該基金一如以往，真金白銀重注在電動車王者股特斯拉身上。特斯拉佔ARKK 的持倉超過9%，是第一大重磅股。持倉排名第二的是串流影音平台Roku，緊隨其後的是網上開視象會議必備的Zoom、專研大腸癌檢測的生技公司精密科學及美國支付服務龍頭企業 Block。

由此可見，ARKK業務範圍的確清一色是具備「巔覆性創新」特色的公司，涵蓋醫療、電動車、網上辦公概念及支付等最新穎的技術，可以說，在未來十年間，這批科技領域都必然會吸引億計的資金投資發展，為未來人類生活掀起翻天覆地的變化。

然而，前景縱是美好，現實卻不會是一帆風順的……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《昔日網民稱契媽 不足兩年淪「阿木」 Cathie Wood最擔憂的是？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第317期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

走出中環價值 重建世道人心 讓社會科學推動香港社會轉型

香港政治人才庫仍然有待完善

俄烏衝突下的「台海冒險」：美國的好大喜功與自毀焦

退出世界大學排名 中國高校的挑戰才剛剛開始

尹錫悦上台後會引發東北亞政治大地震嗎？

獨角獸批量消失對中國有什麼警示？

疫中疫：英美長新冠治療難求

昔日網民稱契媽 不足兩年淪「阿木」 Cathie Wood最擔憂的是？

LUNA幣值幾近歸零 是時候監管穩定幣了？