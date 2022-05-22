科技．未來｜LUNA幣值幾近歸零　是時候監管穩定幣了？

全球第三大穩定幣（stablecoin）TerraUSD（UST）上周與美元嚴重脫鈎，連帶Terra 的治理代幣LUNA幣值近乎歸零。為什麼Terra的設計會令它陷入「死亡螺旋」？其他穩定幣會否受到波及？穩定幣的風險早已受到多國政府關注，UST崩盤後，監管穩定幣甚至加密貨幣的時代是否終於來臨？



上周初，TerraUSD（代號UST）還是總市值185億美元、按市值第三大穩定幣，第十大加密貨幣（cryptocurrency）。幣價在過去一年基本上成功維持與美元1：1掛鈎，但是從上周一起，有人大舉拋售UST，令它與美元突然大幅脫鈎，到上周五竟跌至約0.16美元。同時，其姊妹加密貨幣Terra（代號LUNA）的幣值更從月初逾80美元，暴跌至近乎歸零。

穩定幣TerraUSD（USDT）幣值與1美元嚴重脫鈎，相關加密貨幣Terra（LUNA）幣值已近乎歸零。（CoinMarketCap）

所謂穩定幣，是一種藉由資產儲備來維持穩定價格的加密貨幣。穩定幣可讓交易者更輕鬆地將傳統貨幣轉換為加密貨幣來交易，它也可作為交易抵押品借出，或產生高利息回報，又或者作為幣市中的某種避風港；亦有少數人用作跨境匯款。

大多數穩定幣都以似乎可靠的資產來支持其幣值與美元1：1掛鈎，以及擔保穩定幣持有者能夠兌回美元。現時頭兩大穩定幣，泰達幣（Tether，代號USDT）有商業票據、亦即一種短期公司債支持；USD Coin（USDC）持有現金和短期美國國債儲備；Paxos發行的美元穩定幣PAX以黃金作儲備。

多國政府早已對穩定幣的風險有所注意，UST崩盤後或會加速監管機構行動，美國財長耶倫說監管穩定幣更加迫切。（美聯社）

相對之下，UST、Frax、Fei USD等是演算法穩定幣（algorithmic stablecoins），沒有這些資產支持。韓國人Do Kwon和Daniel Shin在2018年創立Terraform Labs，先後在2019和2020年推出Terra區塊鏈的治理代幣LUNA幣和穩定幣UST。演算法的設計是，每「鑄造」一枚新UST，就會把等值1美元的LUNA「銷毀」（burn），反之亦然。當UST跌至1美元以下時，交易者可藉銷毀UST換取價值1美元的新LUNA，這理應減少UST的供應從而推高幣值。當UST價格高於1美元時，也是相同道理。利用這演算法機制，和兩種貨幣存在些微價差時的套利誘因，LUNA應可吸收UST幣值波幅，使它長期非常貼近1美元。

演算法穩定幣支持者認為，它們比一般穩定幣的好處是，並非由單一中心化機構操控，而是較去中心化地透過區塊鏈依靠全球匿名交易者維持幣值穩定。然而，有學者警告演算法穩定幣如UST也有其風險……

詳細內容請閱讀第317期《香港01》電子周報（2022年5月16日）《LUNA幣值幾近歸零 是時候監管穩定幣了？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第317期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

走出中環價值 重建世道人心 讓社會科學推動香港社會轉型

香港政治人才庫仍然有待完善

俄烏衝突下的「台海冒險」：美國的好大喜功與自毀焦

退出世界大學排名 中國高校的挑戰才剛剛開始

尹錫悦上台後會引發東北亞政治大地震嗎？

獨角獸批量消失對中國有什麼警示？

疫中疫：英美長新冠治療難求

昔日網民稱契媽 不足兩年淪「阿木」 Cathie Wood最擔憂的是？

LUNA幣值幾近歸零 是時候監管穩定幣了？