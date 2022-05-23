周報獨家精選｜大學沉淪於國際化遊戲 忘記教育本職？

自詡「國際化」的香港，自然對「大學國際化」趨之若鶩，肯定難以理解早前中國人民大學、南京大學、蘭州大學等內地高校退出國際大學排名一事，甚至會演繹成為一種閉門造車的倒退行經、一種與世界脫鈎的極左舉措。但從國家主席習近平向來強調要建構「中國自主知識體系」以建設世界一流大學的教育方針來看，退評事件並不令人意外。而對於香港來說，更加值得反思的是，我們那些首屈一指的高等院校是否過度沉淪追逐國際排名遊戲，因而遺忘立德樹人和經世濟民的教育本職，只以經濟利益驅動教育輸出，令大學變得市場化、商業化、麥當勞化，根本未能透過各項研究成果引領香港轉型進步？又是否只以歐美標準馬首是瞻，漸漸矮化國家文化根源和香港主體價值，未能藉國際化達到雙向融合、促進互助共贏？

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各地院校在落實「國際化」的過程中，不是沉醉於營利取向的教育輸出，就是採用經濟效用主義主導政策，甚至一味抄襲英美教育方式，忽略「國際化」本身的意義和任務。（李澤彤攝）

不問政績肥上瘦下——公務員調薪機制還不改變嗎？

公務員薪酬趨勢調查委員會上周公布今年初步結果，扣除增薪點後，低、中、高級別公務員的薪酬增幅可以達到2.04%、4.55%及7.26%。事件一如既往引起社會譁然，批評加薪與現實脫節：一來因為第五波疫情衝擊之下，失業率回升至十個月來新高，公務員「逆市加薪」明顯不妥；二來因為加薪機制本就為人詬病多時，不但沒有將薪酬調整與個人績效掛鈎，而且往往跟隨私人市場薪酬趨勢並與之產生相互效應，甚至存在高層加幅拋離中低層的「肥上瘦下」劣況，實在不能不改變。

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公務員薪酬趨勢調查委員會上周公布今年初步結果，低、中、高級別公務員的薪酬增幅可以達到2.04%、4.55%及7.26%。（羅君豪攝）

中國「閉關鎖國」？ 改革開放的大門不可能輕易關上

中國人民大學等退出國際大學排名，國家移民管理局從嚴限制中國公民非必要出境活動，2023年亞洲盃易地舉辦，部份省市默認關閉接聽國際及港澳台電話……最近內地密集發生的幾件事情在網上引起了一些討論，海外輿論場更是對此進行了各種解讀，不少論者把這些調整或規管行為解釋為主動與世界脫鈎，更有甚者認為這是中國開始走回閉關鎖國的行為。事實上，是這樣嗎？

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過去一段時間，中國人民大學、南京大學、蘭州大學退出世界大學排名的消息引發關注和爭議。（資料圖片）

數百萬發燒病例背後的朝鮮式「躺平」

自5月12日報告首個感染新型冠狀病毒的確診病例後，朝鮮疫情近來呈大爆發的態勢。短短數天時間，單日新增從一萬多飆升到將近40萬宗，並維持在六位數字的高位。朝鮮領導人金正恩5月12日淩晨召開緊急對策會議，決定將防疫防控級別上調至最高級別。朝鮮勞動黨中央政治局5月14日、15日兩次召開緊急協議會。朝中社援引金正恩在會議上的講話稱：「惡性疫情的蔓延是我國建國以來的大動盪。」金正恩上周日（5月15日）下令出動人民軍確保新冠藥品供應穩定。這期間，金正恩以及各高級官員無論出席會議還是視察藥店，均佩戴口罩。

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金正恩以及各高級官員無論出席會議還是視察藥店，均佩戴口罩。（資料圖片）

「離滬潮」的背後：為何人們不再相信正能量？

上周五（5月20日），上海一名男子持刀劃傷了居委會人員，原因是「發放外出證糾紛」。這一新聞底下的評論，全是在質疑案件通報不明：是什麼引發糾紛？ 新聞通報為何不說清楚？是不是因為民眾有出門需求又被阻攔，一時情緒？新聞媒體下三千多條留言，熱門前三的評論是，「忍無可忍了吧？」

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不管是最初武漢的封城，還是今天的上海，具體問題都如出一轍，個體悲劇還是不斷上演。（Getty Images）

首證月球土壤能種植 離太空農業不遠了？

本月中，美國有科學家利用阿波羅（Apollo）登月任務帶回地球的月球土壤，首次成功實驗種出植物。到底在太空種植要面對什麼困難？隨着美國、中國、日本、印度等多國正密切部署載人登月，是次實驗成果是否預示了殖民月球、甚至火星，並非遙不可及？

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美國太空人Gene Cernan在阿波羅（Apollo）17號登月任務中，採取月球土壤樣本。（NASA）

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