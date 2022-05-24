【恩威並施】把海洋公園打造成藝術科技基地

香港推動Art Tech（藝術科技）需要有重點項目，開發Art Tech為主題的創意產業園是其中一個長遠發展策略，而且要有不同的主題。那麼最快能夠有結果出現的，應該就是海洋公園。新的文體旅局成立後，海洋公園會變成其旗下一個項目，所以海洋公園應該示範文體旅的合作，並打造為以Art Tech為本的發展平台。



海洋公園面積非常大，裏面有很多空間去開發不同的項目，而Art Tech在應用於體育、形容於藝術方面有很多可能性。海洋公園新設的水上樂園和運動有關，另外由於海豚表演開始退役，騰出了很多空間，可以用來發展很多不同的Art Tech項目。

Art Tech應用在主題公園非常廣泛，由VR（Virtual Reality虛擬實境）機動遊戲以至各種形式的項目都可以。其實海洋公園也可以成為香港IP（Intellectual Property知識產權）實驗場，透過海洋公園聚合香港不同類型的動漫主題，像迪士尼樂園一樣，變成了香港的動漫IP平台，發展IP產業。

藝術科技要發展，需要有生態，IP生態正是其中之一，透過IP製造收入，讓藝術家可以有一個發展的平台。另一個是要有實體的具體操作去試驗。台灣近年也開發很多不同的平台，台北藝術大學旗下的藝術與科技中心便是其中一個旗艦項目。

海洋公園正正可以提供實踐Art Tech的平台。（資料圖片／張浩維攝）

發展需要有實踐的平台，海洋公園正正可以提供實踐Art Tech的平台。Art Tech有不同的模式和方向，但總體是聲影沉浸式，需要音響技術、需要影像技術、也需要機動技術。機動技術和影音結合，才能製造整全的Immersive（沉浸式）效果。迪士尼樂園鬼屋裏面便有很多3D投影結合機動遊戲，也結合音響。海洋公園同樣可以這樣做，還可以引進Art Tech，活化老化的水族館設施。目前海洋公園的水母館目前仍然用比較傳統的方式展示，但是大家若到日本看看，便會發現那裏已引進很多先進Art Tech去製造沉浸式學習經驗。

香港也有一些商場開始引進這種技術，內地也大力在發展，利用海洋公園去發展Art Tech，何樂而不為？透過Art Tech，一方面可以製造更多有趣的經驗給香港市民、也可以藉著這個經驗，訓練更多人才做更多不同類型的實驗，培養香港將來的Art Tech人才。有這樣的生態，才真正能夠建立產學研的生態，對推動香港發展十分有用。

海洋公園更應該更新他們的Business model，不只是賣門票，而是和香港不同的動漫人物與機構合作，打造IP產業。利用動漫人物，例如麥嘜、麥兜、老夫子等知名動漫人物，甚至乎《龍虎門》功夫漫畫等等，以及與利志達等富現代風格的動漫大師合作，創造以香港動漫為主題的樂園。一方面可以為兒童提供開發創意的空間，另一方面，動漫也是香港軟實力最強的項目之一，應該好好開發。兩相結合，也讓藝術科技有更好的發揮。

藝術科技要有定位。海洋公園有足夠規模與規格去推動，可以成為未來文體旅局的旗艦式實驗平台和項目，成為香港亮點。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）