將與俄進入長久消耗戰 烏克蘭為何豪言收服2014年失地？

隨着烏東頓涅茨克（Donetsk）的亞速海港口城市馬里烏波爾（Mariupol）正式落入俄軍之手，俄方對於烏東的主要戰場加緊了攻擊，烏方更稱其竊聽到的俄方通訊顯示新派當地的俄方人員也對戰爭之烈感到驚訝。然而，俄軍一個半月前集中兵力進攻烏東頓巴斯，至今並沒有出現明顯勝局。



在此前早已幾乎全落俄軍掌控的盧甘斯克（Lugansk），十萬人城市北頓涅茨克（Severodonetsk）長時間抵住了俄方的砲轟；在頓涅茨克北部交通要道上的巴赫穆特（Bakhmut）依然在烏軍之手；而烏方更在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）進行了直逼俄烏邊境的反攻，在邊境周邊出現各有進退的爭持；而俄國境內也不時出現疑似屬烏方所為的爆炸。

在歐美國家源源不絕的軍事與財政支援之下，烏克蘭已堅定了其在戰場上擊敗並驅逐俄軍的決心。圖為法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨一同站在映射出烏克蘭國旗顏色的柏林布蘭登堡門前。（美聯社）

此刻，俄烏雙方似乎難以避免會進入長久的消耗戰。以往，烏克蘭只求俄國撤軍，恢復戰前樣貌；此刻，烏方已表態，若能勝出頓巴斯之戰，將尋求奪回2014年以來落入俄國的烏克蘭領土，包括克里米亞和頓巴斯的分離主義者控制區。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）日前受訪時聲明，「勝利的景象是一個演變中的概念。」

事實上，在西方源源不絕的軍事（包括軍備和情報）與財政支援之下——美國上周已通過400億美元的援助，G7亦承諾對烏國政府提供200億美元的預算資助——加上俄軍顯然易見的各種「失準」表現，烏克蘭已堅定了其在戰場上擊敗並驅逐俄軍的決心……

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《如何定義烏克蘭的「勝利」？ 歐美須從歷史汲取教訓》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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