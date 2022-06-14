美國欲籍美洲峰會重振後院外交 為何終成「冇面派對」？

上周四（6月9日），美國總統拜登在洛杉磯美洲峰會發表演說，希望呈現出「西半球」團結一致的願景，聲言「我們有着無限潛能」。在副總統任內曾16次訪問拉丁美洲的拜登，固然想藉此良機重新推動其所形容在特朗普時代被「忽視」的「後院外交」，可是，這一場多國領袖缺席的峰會，並沒有因為會議進入實務討論的階段而擺脫此前外交公關災難的陰霾。拜登發言之後就隨即遇到伯利茲（Belize）總理和阿根廷總統的公開指摘。



回顧1994年在邁阿密舉行的第一屆美洲峰會，當時除了古巴之外，其餘33個美洲國家組織（OAS）成員國領袖都有赴會。冷戰剛結束後滿懷大志的時任美國總統克林頓更提出了美洲自貿區的設想。

博爾索納羅與拜當在6月9日峰會周邊進行了首次會面。（美聯社）

到了今天，第九屆美洲峰會再次在美國國土上舉行，前來赴會的國家領袖大跌至21位。當中，古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜三國因為被美國視為不符合2001年峰會所達成的「魁北克市宣言」（Declaration of Quebec City）中有關「主動守護代議民主」的要求，因此未有獲邀出席。

拉丁美洲正處於傳統上不滿美國霸權的左翼執政潮流，華府此舉自然引來不少區內國家的不滿，當中更以與美國貿易關係最為密切、對解決美國邊境難民問題極其關鍵的墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）為首。經過會前數周的交涉，洛佩斯在峰會的第一天（6月6日）決定只會派外長出席（他本人則會在來月訪問白宮）。因為同一理由而拒絕出席的還有洪都拉斯和玻利維亞的領袖。

一直希望淡化「峰會被杯葛」事實的拜登，也公開遭到其他領袖責難。伯利茲總理布里塞尼奧（John Briceno）在拜登面前聲明，「西半球的未來是對於這個半球所有國家的問題，不分大小、GDP、政治制度」，一些國家被孤立是「不可理解的」，呼籲拜登終止對古巴的封鎖……

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《美洲峰會是一場失敗的面子派對》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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