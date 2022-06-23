【恩威並施】殖民管治與殖民地

香港殖民管治一百多年，是英國用武力奪取香港。什麼是殖民管治？印尼就被荷蘭殖民管治多年，大量印尼人被荷蘭人殘殺。印度也被英國殖民統治很多年，但最後並沒有完全被白人化。



那麼什麼是殖民地？加拿大、澳洲就是英國的殖民地。南美洲就是葡萄牙、西班牙的殖民地。北美就是英國歐洲的殖民地，它是永久地被白人透過侵略而成為他們的土地，他們到南美州把瑪雅人殺了，把瑪雅文明消滅了，到北美把印第安人消滅了。

殖民統治過後，香港是一個相對成功的例子，但香港的成功是因為有中國改革開放的政策，驅使香港脫離殖民管治。相比之下，看看印度，殖民管治者離開了，並給了印度民主選舉，但印有解決貧窮問題嗎？印度有解決社會階級不公平的問題嗎？

西方殖民總括來說，就是以自己的經濟利益為絕對目標，像海盜劫匪一樣，四處去透過武力掠奪，甚至不惜透過武力把文明消滅。 在西方沒有進行殖民之前，世界真的是一個多元的世界，不同文明各在自己的生態下發展。但是白人殖民者把各種文明消滅了。

香港不是殖民地，因為香港最終都是由中國人收回香港。而殖民統治的一百多年裏，香港的好與壞說到底都離不開中國人為主體的社會。中國人的勤奮努力創造了香港的奇蹟。白人當然有他的德政，但是西方本身的侵略本質不能抹掉。為什麼要向年輕人說清楚殖民管治和殖民地的分別？就是讓他們認識世界史。

今天世界上西方主導的文化，是透過暴力鮮血屠殺而造成，很多優秀的文明是被西方暴力掠奪的情況下消滅。香港教育要教非西方觀點的世界史，介紹西方如何透過戰爭武力掠奪土地，進行殖民統治。殖民統治後有什麼後果？出了什麼情況？這些都是香港政府未來在國民教育、通識教育、歷史教育裏面需要具體地引進的。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）